قطر والمملكة المتحدة تبحثان مستجدات جهود الوساطة لإنهاء الحرب على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - بحث رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين مع وزير الخارجية بالمملكة المتحدة ديفيد لامي، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع.

كما جرى - خلال الاتصال - استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وخلال الاتصال الهاتفي.. هنأ الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ديفيد لامي؛ بمناسبة توليه منصب وزير الخارجية بالمملكة المتحدة.

الدفاع المدني الفلسطيني: استشهاد أكثر من 30 شخصا جراء قصف مناطق خان يونس الشرقية

قال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجازر تفوق الوصف في المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، منذ صباح اليوم الاثنين، أدت إلى استشهاد أكثر من 30 شخصا.

وأضاف المتحدث الفلسطيني ـ في تصريح خاص لقناة (القاهرة) الإخباريةـ أن "الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم يستهدف كافة المناطق الشرقية في مدينة خان يونس سواء بواسطة الصواريخ أو الطائرات المسيرة أو عن طريق البر من منازل ومستشفيات وخيام للنازحين، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 30 شخصا"، متوقعا في الوقت ذاته ارتفاع عدد الشهداء في هذه المدينة مع استمرار القصف خلال الساعات القادمة.

واستنكر المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، بشدة استهداف قوات الاحتلال مدينة خان يونس، بالتزامن مع إصدار أوامر إخلاء المناطق الشرقية من هذه المدينة، مؤكدا عدم وجود أي أماكن آمنة أو صالحة للعيش في قطاع غزة.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي في كل مرة يطلب من سكان غزة بإخلاء منطقة معينة، وفي نفس الوقت يقوم باستهدافها بشكل مكثف دون أن يعطي أي مهلة زمنية للإخلاء بشكل آمن، مما يسفر عن وقوع خسائر بشرية كبيرة خاصة مع حالة النزوح المخيفة من أهالي المنطقة المستهدفة وسط النيران الإسرائيلية.