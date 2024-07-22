الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، التزامها الثابت بتعزيز التعاون الدولي الهادف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.

وأشار مسئولون وقيادات ضمن وفد الإمارات المشارك في منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى في نيويورك، عقب مشاركتهم في فعاليات المنتدى، إلى أهمية مواصلة العمل الدؤوب لتسريع تنفيذ الأهداف التنموية العالمية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأكد الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي راشد مبارك المنصوري أن مشاركة الهيئة بالمنتدى تمثل فرصة لعرض مبادرات الهيئة في مجال التنمية المستدامة التي تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وحسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية احتياجات الأفراد والمجتمعات، وبالتالي المساهمة في القضاء على الفقر والجوع والمرض وتغير المناخ، وهي تحديات تهدد استقرار المجتمعات وأمنها وتنميتها وتطورها، مشيرا إلى أن الاستدامة هي العامل الأساسي للحد من مخاطر تلك التحديات.

ومن جانبه، قال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي إن بلاده حققت إنجازات تاريخية غير مسبوقة في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الاقتصادي عالميا، حيث شكلت جهود الدولة نموذجا فريدا في مساندة مجتمعات الدول النامية لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.

وأضاف السويدي أن فوز صندوق أبوظبي للتنمية بجائزة الأمم المتحدة للشراكات من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية لعام 2024 يجسد الرؤية الاستشرافية للصندوق وشركائه الاستراتيجيين في إيجاد الحلول المبتكرة والفعالة لتسريع التحول نحو استخدام الطاقة المتجددة، وتمكين المجتمعات، وبناء القدرات، كجزء رئيسي من الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة في الدول النامية.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" محمد جميل الرمحي إن الشركة ملتزمة بالعمل المناخي عبر ضمان التحول العادل والمنصف للطاقة للجميع ودعم الدول والمجتمعات لتحقيق أهدافها في ما يتعلق بالحياد المناخي.

وأشار إلى أن مشاريع الشركة العالمية، والتي تغطي أكثر من 40 دولة في ست قارات، تجسد التزام الشركة برفع قدرة إنتاج الطاقة المتجددة إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، دعما لـ "اتفاق الإمارات" التاريخي بشأن مضاعفة قدرة إنتاج الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات بحلول العام ذاته.