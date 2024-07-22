شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مبادرة أحسن صاحب للتحالف الوطنى تتفق مع رؤية الرئيس لدعم ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي احتل مكانة مجتمعية كبيرة خلال الفترة الحالية ويفاجئ الجميع بأنه يسير على رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي فى بناء جمهورية جديدة وبناء الإنسان وتقديم الدعم لمستحقيه.

وأضاف "هلال" في تصريحه لـ"الخليج 365" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع اهتمام بالغ بذوى الهمم وهو ما ظهر بوضوح من خلال تصديقه على قانون صندوق قادرون باختلاف واتخاذ قرارات عديدة لدعم هذه الفئة فى المجتمع وهو ما يسير عليه التحالف الوطني حيث أطلق مبادرة "أحسن صاحب" الهادفة إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، لتعزيز الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، كسر الحواجز الاجتماعية وتقليل العزلة التي يعاني منها الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة في الحياة المجتمعية.

وأشار وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إلى أن استهداف المبادرة الوصول إلى 10 ملايين مواطن في 24 محافظة، يهدف إلى رفع الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وهى خطوة مجتمعية فى غاية الأهمية وندعمها بقوة.