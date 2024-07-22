شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يطلق مبادرة لتعليم المرأة صناعة السجاد والكليم اليدوي والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز دورها في المجتمع.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود المؤسسة المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتمكينها من تحقيق الاستقلال المالي.

وتعتمد المبادرة على تنظيم سلسلة من ورش العمل المتخصصة لتعليم المرأة مهارات صناعة السجاد والكليم اليدوي باستخدام النول اليدوي. وتهدف هذه الورش إلى تزويد المشاركات بالمعرفة والمهارات اللازمة لإنتاج منتجات عالية الجودة قادرة على المنافسة في السوق المحلي والعالمي.

وأوضح التحالف الوطنى للعمل الأهلى من خلال منشور له على الصفحة الرسمية للتحالف عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن أهداف المبادرة تتمثل في الآتى:

تمكين المرأة اقتصادياً وتوفير مصدر دخل ثابت لها.

الحفاظ على التراث الحرفي المصري وتطوير صناعة السجاد والكليم اليدوي.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

مزايا المبادرة:

تدريب عملي مكثف على أيدي خبراء في مجال صناعة السجاد والكليم.

توفير المواد الخام والأدوات اللازمة للتدريب والإنتاج.

تسويق المنتجات النهائية وتسهيل عملية بيعها وتصديرها.

تُنفذ هذه المبادرة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يضم نخبة من المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال التنمية المستدامة. ويأتي هذا التعاون في إطار حرص التحالف على دعم المبادرات التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.



جانب من فعاليات المبادرة جانب من فعاليات المبادرة



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