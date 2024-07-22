شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 300 مستفيد.. التحالف الوطنى يطلق قافلة طبية بالمرج والان مع تفاصيل الخبر

نفذت مؤسسة راعي مصر للتنمية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في إطار جهوده المستمرة لخدمة المجتمع المصري قافلة طبية مجانية بمنطقة المرج.

استهدفت القافلة تقديم خدمات طبية شاملة للفئات الأكثر احتياجًا، حيث شملت تخصصات الباطنة والرمد والعظام، بالإضافة إلى صرف الأدوية مجانًا، واستطاعت القافلة، بفضل جهود الفريق الطبي المتطوع، تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأكثر من 300 فرد من أبناء المنطقة.

وأكدت يوستينا صفوت، منسق غرب القاهرة بمؤسسة راعي مصر، على أهمية هذه القوافل في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، مشيرةً إلى أن هذه الجهود تأتي تلبيةً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية.

من جانبه، أشاد إبراهيم عطالله، رئيس مؤسسة بسطاء الخيرية، بجهود التحالف الوطني والفرق الطبية المتطوعة، مؤكدًا أن هذه المبادرات تعكس التكاتف المجتمعي والحرص على خدمة الوطن والمواطن.

وأعرب الدكتور أنس محمد، أخصائي العظام، عن سعادته بالمشاركة في هذه القافلة، مشيرًا إلى أن تقديم الخدمات الطبية للمحتاجين هو واجب وطني وإنساني.

تأتي هذه القافلة في إطار سلسلة من المبادرات التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.