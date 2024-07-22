شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام يناشد المنصات الرقمية الغير موقفة أوضاعها بالالتزام بالمهلة والان مع تفاصيل الخبر

جدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مناشدته بأهمية الالتزام بالمهلة المحددة، لتوفيق أوضاع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة وذلك خلال 90 يوماً تنتهي سبتمبر القادم، واستعداده تقديم التسهيلات الممكنة في ضوء قوانين المجلس والأكواد الإعلامية، وحماية المواطنين من أي محتوى إعلامي يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية وتقليل المحتوى غير القانوني، وتأكيد حقوق النشء والأطفال في الإعلام الآمن.

جدير بالذكر أن عددا من المنصات الرقمية والفضائية المشفرة تقدمت خلال الأسابيع الماضية لتوفيق أوضاعها، بجانب أعداد أخرى طلبت إجراءات الترخيص لتبدأ في اتخاذها، وسوف يتخذ المجلس الإجراءات القانونية مع من تخلف بعد انتهاء المدة.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - في بيان له اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي تنفيذاً لقانون المجلس باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المجتمع خصوصاً الشباب والنشء من المحتويات الضارة، وتحسين شفافية مراقبة المحتوى، وتهيئة المجال لجذب مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، وتطبيق أعلى المعايير الدولية في هذا المجال.

وشدد المجلس على أن تقنين الأوضاع والعمل بشكل شرعي يساعد في التصدي للمخالفات والاختراقات، وتهيئة بيئة صالحة للاستثمارات في السوق المصرية، والاستفادة من البنية الأساسية في مجالات التحول التكنولوجي والرقمي، لتأخذ مصر نصيبها العادل في سوق التجارة الإلكترونية.

وأعاد المجلس التأكيد على أن هذه القرارات تأتي وفقاً لأعلى المعايير الدولية، والقوانين التي أصدرها الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية في نهاية العام الماضي ودخلت حيز التنفيذ لتنظيم الخدمات الرقمية، واتخاذ إجراءات مشددة لحماية المستهلك وشفافية الإعلانات.