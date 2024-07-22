شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى ينظم برنامج تدريبى بعنوان "حقوق الإنسان بالجمهورية الجديدة" والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت مؤسسة الجارحي للتنمية بالشراكة مع وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة الفيوم، برنامجًا تدريبيًا مكثفًا للعاملين بالمحافظة تحت عنوان "حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة"، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، حيث يمتد البرنامج التدريبي على مدارعدة أيام، بدءًا من 21 يوليو وحتى 29 يوليو الجاري.

يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان على نطاق واسع داخل محافظة الفيوم، وتعريف العاملين والمواطنين بحقوقهم وواجباتهم، كما يهدف البرنامج إلى بناء وتنمية قدرات المشاركين من مختلف القطاعات الحكومية والخدمية، بما في ذلك ديوان عام المحافظة، مراكز المدن والأحياء، الوحدات المحلية، جامعة الفيوم، ومديريات الخدمات المختلفة.

وشهد البرنامج مشاركة واسعة من قيادات أمانة التحالف الوطني بالفيوم ورؤساء وحدات حقوق الإنسان في عدد من المحافظات، مثل الجيزة والإسكندرية ودمياط والدقهلية وبورسعيد والبحر الأحمر.

أتاحت هذه المشاركة فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والمعارف بين العاملين في مجال حقوق الإنسان على مستوى الجمهورية.

يُعد هذا البرنامج التدريبي خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في محافظة الفيوم، ويساهم في بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة.

