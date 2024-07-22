سموتريتش: سنفعل كل ما يمكن لمنع إقامة دولة فلسطينية على أرض إسرائيل

اشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الى أن "قيادة الجيش لا تعرف حدودها وبدل تكثيف القتال تدعم صفقة تبادل غير شرعية"، معتبرا أنه "يجب ألا نخفف الضغط العسكري على حماس، وألا ندخل مجددا دائرة محادثات عقيمة ستضر بإنجازات الحرب".

ورأى أنه "يجب ألا نوقف الحرب قبل تحقيق أهدافها بالقضاء على حماس، وإعادة المختطفين واستعادة الأمن"، مؤكدا اننا "سنفعل كل ما يمكن لمنع إقامة دولة فلسطينية على أرض إسرائيل".