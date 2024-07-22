أفادت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بـ"أنّنا دكّينا قوّات العدو المتوغّلة شمال شرق مخيم البريج وسط ​قطاع غزة​، بقذائف الهاون". وأشارت إلى "أنّنا استهدفنا جرّافة عسكريّة صهيونيّة من نوع "D9" ودبّابة صهيونيّة من نوع "ميركافا 4" بقذيفتَي "الياسين 105"، في حي الفرقان بتل السلطان غرب مدينة ​رفح​ جنوب غزة". وكانت قد ذكرت في وقت سابق، "أنّنا قصفنا مقر قيادة العدو في محور "نتساريم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم".

كانت هذه تفاصيل خبر "كتائب القسام": هاجمنا قوات العدو شمال شرق مخيم البريج وقصفنا جرافة ودبابة إسرائيليتين غرب رفح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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