الشرطة البريطانية اعتقلت بحارا بتهمة سرقة معلومات سرية عن غواصة نووية

أفادت صحيفة بريطانية، بأنه "تم التحقيق مع جندي بريطاني إثر تهم بسرقة معلومات سرية".

ونوهت المقالة المنشورة في صحيفة "صن" البريطانية إلى إنه "يتم التحقيق من البحار بشأن سرقة معلومات سرية من غواصة التابعة للقوات البريطانية البحرية الملكية"، موضحة أن "الرجل يخدم في قاعدة "كلايد" العسكرية البحرية في إسكتلندا ضمن غواصة نووية من نوع "فانغوارد" (Vanguard). وقامت الشرطة العسكرية باعتقال البحار للاشتباه في انتهاكه قانون أسرار الدولة، بعد أن تم الكشف عن معلومات عن تحركات الغواصة في هاتفه".

في عام 2012 تم الحكم على عسكري خدم في غواصة نووية بالسجن ثماني سنوات لمحاولته بيع معلومات سرية لعملاء جهاز مكافحة التجسس البريطاني "MI5"، الذين تظاهروا بأنهم "جواسيس روس"، وفق ما ذكرت الصحيفة.