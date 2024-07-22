يوسف حداد سيمثل لبنان في بطولة العالم لأفضل متذوق للنبيذ في بلغراد

نظّمت بلدية الشوير وعين السنديانة بالتعاون مع المعهد الوطني للكرمة والنبيذ فعاليات ليالي النبيذ بمُشاركة 21 خمّارة لبنانية امتدّت على مَدى ثلاث ليال، برعاية وحضور نائب رئيس مجلس النوّاب الرئيس إلياس بو صعب، والليالي تَضمّنت حلقات Master Class مع خُبراء عالميين هم ميشال شانتوم، وجان فنسنت ريدون، وجوزف منيّر وغيسيب فاكاريني حيث تَضمّنت كل حلقة شرح عن ميّزات الخمّارة المُشاركة وتَذوّق نَبيذها أمام الحضور.

وكان الخُبراء قد قاموا باختيار أفضل مُتذوّق نبيذ في لبنان Best Sommelier of Lebanon، بامتحان بإشراف ASI Association de La sommellerie Internationale، في بلدية الشوير بمُشاركة سبعة أشخاص أعضاء في Association des Sommeliers du Liban ASLIB، حيث فازَ يوسف بدر حدّاد بالمركز الأوّل وسيلفانا حدّاد بالمركز الثاني وحازا على شهادة عالمية.

يُذكر أن حدّاد الحائز على المَرتبة الأولى سيَقوم بتمثيل لبنان في العاصمة الصربية "بلغراد" للمُشاركة في بطولة ASI أوروبا-أفريقيا-الشرق الأوسط.