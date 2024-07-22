مصلحة الاقتصاد بالجنوب باشرت جولاتها على معامل تكرير المياه في صيدا وصور

باشرت مصلحة الاقتصاد الإقليميّة في الجنوب جولاتها على معامل تكرير المياه في صيدا وصور، وتمّ سحب 10 عيّنات من المياه المكرّرة لإجراء الفحص المخبري اللّازم لها، ليُبنى على الشّيء مقتضاه. وستشمل الجولات تباعًا جميع المعامل في محافظة الجنوب.

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