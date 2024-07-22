شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب شمال باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر اليوم الاثنين، الأجزاء الشمالية من باكستان.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، بحسب المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان.

زلازل باكستان

وأوضح أن مركز الزلزال كان على عمق 205 كيلومترات، في سلسلة جبال هندوكوش،



وشعر بالزلزال سكان مناطق جيلجت بلتستان، وأجزاء من إقليم خيبر بختونخواه الشمالي الغربي.