وليد جنبلاط استقبل وفدا من "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان"

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، رئيس "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان" American Task Force for Lebanon ادوارد غبريال وعضوية نائب رئيس المجموعة نجاد عصام فارس، وتم عرض تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

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