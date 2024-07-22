النشرة: المقاومة تستهدف موقع تلة الرادار خراج بلدة شبعا بصاروخ موجه

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بان "المقاومة استهدفت موقع تلة الرادار خراج بلدة شبعا في قضاء حاصبيا بصاروخ موجه، وقد اشتعلت النيران بموجوداته".

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