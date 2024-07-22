"النشرة": مقتل فلسطيني في اشكال فردي وقع في مخيم الرشيدية في منطقة صور

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "مقتل فلسطيني في اشكال فردي وقع في مخيم الرشيدية في منطقة صور"، مشيرا الى ان "حركة فتح نفت ان يكون الاشكال سياسيا او سقط فيه خمسة جرحى"، مؤكدة ان اسبابه لم تعرف بعد.

في هذا السياق، اعلنت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في منطقة صور بخصوص الحادث المؤسف في مخيّم الرشيديّة انه "على إثر الحادث الأليم الذي حصل في مخيم الرشيدية بعد ظهر اليوم الإثنين بين شباب من عائلتي النجّار وخلف، والذي أدى إلى مقتل محمد النجار غدراً، تابعت الهيئة هذا الحدث مع المعنيّين وتمّ إلقاء القبض على مرتكبي الجريمة وتسليمهم إلى الجهات الأمنيّة المعنيّة".

وتقدمت "بخالص العزاء والمواساة لآل النجار وآل فندي و آل عبّاس وعموم اهالي مخيم الرشيدية"، مثمنة "الموقف الوطني لعائلة الشهيد التي صبرت واحتسبت وحرصت على أمن واستقرار المخيّم في ظل معركة طوفان الأقصى التي يخوضها شعبنا ومقاومته ببسالة وصمود وثبات، وتطالب الجهات المعنيّة في الدولة بإنزال أشدّ العقوبات بحقّ مرتكبي هذه الجريمة البشعة، وتؤكد بأنّها لن تألو جهداً في سبيل المحافظة على أمن واستقرار المخيم".