وفد عائلة الامام الصدر التقى في موسكو رئيس معهد "الاستشراق"

أعلنت عائلة الإمام المغيب السيد موسى الصدر في بيان، أن "وفد العائلة ومقرر اللجنة الرسمية لمتابعة القضية القاضي حسن الشامي، والمستشار القانوني للعائلة المحامي جوزيف غزالة، استهل لقاءاته في روسيا التي وصلها أمس تلبية لدعوة رسمية، باجتماع دام قرابة الساعتين مع رئيس معهد الإستشراق في روسيا البروفيسور فيتالي نعومكين، بحضور منسق الزيارة الإعلامي اللبناني فادي بودية، حيث أبدى نعومكين اهتماما بالغا بفكر الإمام الصدر، واقترح على العائلة ترجمة خطابات ومقالات الإمام إلى اللغة الروسية في معهد الإستشراق، لا سيما كتاب "الأديان في خدمة الإنسان".
ورحب صدر الدين الصدر بـ"هذه المبادرة، مقترحا المساهمة المشتركة في هذا الخصوص بالتعاون بين معهد الإستشراق ومركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات. كما جرى خلال اللقاء عرضٌ للمراحل التي وصلتها قضية الإمام وأخويه، وشرح القاضي الشامي المعاناة مع الجانب الليبي منذ عام ٢٠١١، إذ أطلقوا الوعود ووقعوا مذكرة تفاهم دون تنفيذ".
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