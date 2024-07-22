التقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، خلال جولته العراقية، وزير الزراعة الدكتور علي جبر المالكي في لقاء ثنائي. كما استقبل في مقر إقامته وزير الزراعة العراقي السابق المهندس محمد الخفاجي، حيث جرى تأكيد تعزيز الأخوة بين البلدين الشقيقين وتطوير العلاقات على كل المستويات، لا سيما في اطار الأمن الغذائي وسلامة الغذاء. وشكر الحاج حسن، خلال لقاءاته، ل"المسؤولين العراقيين دعمهم المستمر للبنان سابقا وحاليا ولاحقا".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الزراعة استقبل نظيره العراقي: نشكر للمسؤولين العراقيين دعمهم المستمر للبنان سابقا وحاليا ولاحقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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