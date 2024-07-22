اعلنت مديرة جهاز الخدمة السرية بالولايات المتحدة، اننا "كنا سنلغي تجمع الرئيس السابق دونالد ترمب الانتخابي لو علمنا بأن تهديدا محددا يستهدفه"، مشيرة الى ان "لا أدلة تشير إلى أن جهة حكومية أو أجنبية تقف وراء محاولة اغتيال ترمب".
وفي وقت سابق، ذكر مطّلعون لشّبكة، "سي ان ان"، أنّ "مسؤولي الخدمة السّريّة حذّروا حملة ترامب مرارًا وتكرارًا، من تنظيم تجمّعات في الهواء الطّلق، الأمر الّذي يشكّل مخاطر أكبر من الأحداث الّتي يمكن للوكالة التحكّم في الوصول إليها بشكل أفضل"، مبيّنةً أنّ "التّحذيرات كانت ذات طبيعة أكثر عموميّة".
وأشار مصدر للشّبكة، إلى أنّ "في مرحلة ما خلال هذه الدّورة الانتخابيّة، توقّفت الحملة عن عقد أحداث عفويّة غير رسميّة، حيث لم يتمّ تفتيش الضّيوف من قبل الخدمة السّريّة مسبقًا بسبب مخاوف أمنيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر مديرة جهاز الخدمة السرية باميركا: لا أدلة تشير إلى أن جهة حكومية أو أجنبية تقف وراء محاولة اغتيال ترمب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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