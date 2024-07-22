أمبري: الحرس الثوري الإيراني يعترض طريق ناقلة ترفع علم توغو وتديرها الإمارات

اشارت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري الى إن "الحرس الثوري الإيراني اعترض طريق ناقلة تحمل 1500 طن من زيت الغاز البحري، وترفع علم توغو وتديرها الإمارات". وأوضحت أمبري أن "الواقعة حدثت أمس الأحد على بعد 61 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء بوشهر الإيراني". وذكرت الشركة إن "من غير المرجح أن يكون لهذه الواقعة دوافع سياسية، ولم يتم تقييمها على أنها تمثل عملاء "من أعمال الحرب".

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