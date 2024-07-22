مقتل 55 شخصا في انزلاقات تربة عقب هطول أمطار غزيرة في اثيوبيا

افادت السلطات الاثيوبية، عن "مقتل 55 شخصا على الأقل في انزلاقات تربة عقب هطول أمطار غزيرة في منطقة غوفا في جنوب البلاد"، مضيفة أن عمليات الإغاثة مستمرة.

واشار المسؤول في منطقة غوفا الإدارية دغماوي زريهون في بيان نشرته سلطات المنطقة حيث وقعت الكارثة، الى انه "تم العثور على أكثر من 55 جثة بعد انزلاقات التربة التي سبّبها هطول أمطار غزيرة صباح الاثنين، وقد ترتفع حصيلة الضحايا".