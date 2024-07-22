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ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي المكثف على خان يونس إلى 37 شهيداً

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد ٣٧ فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح مختلفة اليوم، معظمهم من النساء والأطفال، في قصف مكثف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر الطبي، بوصول ٣٧ شهيداً بينهم ٧ أطفال، خلال عملية تقدم واجتياح لدبابات الاحتلال لجميع البلدات التي تقع شرقي مدينة خانيونس، مجبرة آلاف الأسر على النزوح من منازلهم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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