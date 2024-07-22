السناتور مانشين يلمح إلى احتمال السعي لخوض انتخابات الرئاسة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال السناتور الأميركي جو مانشين، اليوم الاثنين، إنه لا يستبعد خوض المنافسة على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة 2024 سواء أمام نائبة الرئيس كاملا هاريس أو أي من أعضاء الحزب بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق.

وقال مانشين، وهو مستقل انشق عن الحزب الديمقراطي، في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية الأميركية، إنه لم يفكر جديا في إعادة تسجيل نفسه كعضو في الحزب الديمقراطي.

وردا على سؤال عما إذا كان سيترشح أمام هاريس، قال مانشين "لا أعرف".

كان بايدن أعلن أمس، بعيد قرار انسحابه من السباق الرئاسي، أنه يدعم تقديم هاريس لخوص انتخابات الرئاسة عن الحزب الديمقراطي في مواجهة الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب.

وانضم السناتور جو مانشين، وهو مستقل ذو ميول ديمقراطية من ولاية فرجينيا الغربية، أمس الأحد، إلى الدعوات الموجهة للرئيس بايدن لإنهاء ترشيحه لصالح ديمقراطي أصغر سنا.