مديرة جهاز الخدمة السريّة تعلّق على محاولة اغتيال ترامب

ابوظبي - سيف اليزيد - أقرت كيمبرلي تشيتل مديرة جهاز الخدمة السرية الأميركي أمام الكونغرس، اليوم الاثنين، بفشل وكالتها حينما أصاب شخص المرشح الجمهوري دونالد ترامب في محاولة اغتيال خلال فعالية لحملته يوم 13 يوليو الجاري في ولاية بنسلفانيا.

وقالت تشيتل "لقد فشلنا. بصفتي مديرة لجهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة، أتحمل كامل المسؤولية عن أي زلة أمنية"، وذلك خلال حديثها في شهادة أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب في لكونغرس الأميركي.

وتواجه تشيتل دعوات من الجمهوريين بالاستقالة.

وأضافت تشيتل "محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب في 13 يوليو هي أبرز فشل في عمليات الخدمة السرية منذ عقود".

وذكرت تشيتل أن تأمين الرئيس السابق كان قد ازداد قبيل حادث إطلاق النار، وذلك في مواجهة مزاعم من أعضاء بالحزب الجمهوري مفادها أن الخدمة السرية رفضت توفير موارد لحماية ترامب.

وتابعت "مستوى التأمين المقدم للرئيس السابق ازداد قبل الحملة بكثير ولا يزال متزايدا بصورة ثابتة في ظل تطور التهديدات... مهمتنا ليست سياسية. إنها حرفيا مسألة حياة أو موت".

وتمثل جلسة اليوم الاثنين الجولة الأولى من عملية الرقابة في الكونغرس فيما يتعلق بملابسات محاولة الاغتيال. وسيمثل كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي يوم الأربعاء أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب.

وتقاوم تشيتل الدعوات إلى استقالتها التي وجهها جمهوريون بارزون منهم ميتش مكونيل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ.

وكرر الجمهوري جيمس كومر من لجنة الرقابة في مجلس النواب هذه الدعوات أيضا خلال جلسة الاستماع.

وذكر كومر النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي "لديّ اعتقاد راسخ، أيتها المديرة تشيتل، بأنك يجب أن تستقيلي". وأضاف "لدى الخدمة السرية الآلاف من الموظفين وميزانية ضخمة. لكنها أصبحت الآن رمزا لانعدام الكفاءة".

وجهاز الخدمة السريّة هو وكالة أميركية مكلفة بأمن الرؤساء والرؤساء السابقين.

وتعرض ترامب لمحاولة اغتيال، يوم السبت 13 يوليو الجاري. ففي حين كان يلقي خاطبا معتمرا قبعته الحمراء الشهيرة، سمع أزيز رصاص. وضع الرئيس السابق يده سريعا على أذنه وارتسمت على وجهه ملامح الألم. وتعالت صيحات الذعر فيما انقض عليه عناصر جهاز الخدمة السرية لحمايته ونقله إلى مكان آمن.

ونجا الرئيس السابق يومها من نيران شاب أميركي يبلغ العشرين تبقى دوافعه مجهولة. وقد أصيب ترامب في الأذن.

لاحقا، قال ترامب إن جهاز الخدمة السرية لم يبلغه بوجود أي خطر يهدده.