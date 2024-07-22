حماس: نرفض مصادقة كنيست الاحتلال بوقف عمل وكالة غوث وتصنيفها إرهابية

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت حركة حماس، رفضها مصادقة "كنيست" الاحتلال اليوم، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين لوقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتصنيفها كمنظمة "إرهابية".

وتعتبر حماس، هذا الإجراء باطلا وغير قانوني صادرا عن سلطة احتلال، تسعى لإنهاء القضية الفلسطينية وفي مقدمتها قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم.

اتخاذ مواقف حازمة ضد هذا الكيان الصهيوني

وأضافت حماس: أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه التحديد، مطالبون باتخاذ مواقف حازمة ضد هذا الكيان الصهيوني المارق الذي لا يتوقف عن استخفافه بالمنظومة الأممية، وانتهاكه لكافة القوانين والأعراف الدولية، والعمل على حماية "الأونروا" من محاولات الاحتلال تصفيتها، وهي الشاهد الأممي الحي على قضية شعبنا وحقه في الرعاية حتى العودة.