بايدن.. «حكم السن»

ياسر رشاد - القاهرة - العمر هو الوجه الآخر لطول العمر، وقد انتهى به الأمر إلى الوقوف فى طريق جو بايدن الذى انسحب من معركة الدفاع عن الألوان الديمقراطية ضد دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية.

انتهت المسيرة السياسية للرئيس جو بايدن بعد أكثر من نصف قرن «سياسة « الخدمة العامة لينهى ٥٤ عاما شملت أكثر من ثلاثة عقود فى مجلس الشيوخ وثلاث فترات فى البيت الأبيض، اثنتان منها كنائب للرئيس.

عضو مجلس المقاطعة.

ولد بايدن فى 20 نوفمبر 1942، ونشأ فى أسرة كاثوليكية أيرلندية من الطبقة العاملة. وبعد حصوله على درجة البكالوريوس عمل لفترة وجيزة كمحام عام قبل أن يترشح لمنصبه فى سن 28 عامًا.

خاض بايدن حملته السياسية الأولى فى عام 1970 وفاز بنجاح فى انتخابات مجلس مقاطعة نيو كاسل فى ديلاوير، حيث خدم لمدة عامين قبل أن يقرر دخول السياسة الوطنية.

عضو مجلس الشيوخ الأمريكى

فى عام 1972، أصبح بايدن واحدًا من أصغر أعضاء مجلس الشيوخ فى تاريخ الولايات المتحدة بعد أن هزم السيناتور جيه كالب بوغز، وهو جمهورى شعبى خدم لفترتين.

كانت حملته الانتخابية مقامرة. كان بايدن يبلغ من العمر 29 عامًا فقط وقت السباق، وكان عليه الانتظار حتى عيد ميلاده الثلاثين فى نوفمبر من ذلك العام قبل أن يتولى مقعده. كما كانت أموال حملته ضئيلة وفاز بايدن بنسبة 50.5٪ من الأصوات لكن بعد أسابيع قليلة من فوزه، ضربت المأساة عائلة بايدن.

فى ديسمبر 1972، فقد أسرته وفكر بايدن فى الاستقالة بعد الحادث، لكن زملاءه أقنعوه بعدم القيام بذلك.

فى يناير 1973، أدى اليمين الدستورية كسابع أصغر عضو فى مجلس الشيوخ فى تاريخ أمريكا. بصفته عضوًا جديدًا فى مجلس الشيوخ، كان صريحًا فى كراهيته للرئيس ريتشارد نيكسون وانتقد بشدة الرئيس جيرالد فورد لعفوه عن نيكسون بعد استقالته. فى عام 1976، أصبح بايدن أول عضو فى مجلس الشيوخ يؤيد جيمى كارتر للرئاسة فى الانتخابات التمهيدية الديمقراطية.

أعلن السيناتور جوزيف بايدن عن نيته الترشح لنيل ترشيح الحزب الديمقراطى لمنصب رئيس الولايات المتحدة فى واشنطن العاصمة فى 9 يونيو 1987. ترشح بايدن لمنصب الرئيس فى أعوام 1988 و2008 و2020.

على مدى 17 عامًا من عمله كرئيس أو عضو بارز فى اللجنة القضائية، كما عمل كرئيس أو عضو بارز فى لجنة السياسة الخارجية لمدة 11 عامًا، وخلال هذه الفترة دعم توسع حلف شمال الأطلسى ودفع باتجاه التدخل العسكرى الأمريكى فى البلقان. فى البداية أيد حرب العراق لكنه تحول لاحقًا إلى منتقد لطريقة تعامل إدارة بوش مع الحرب.

على مدى ست فترات متتالية كعضو فى مجلس الشيوخ، خدم بايدن ما مجموعه 36 عامًا فى مجلس الشيوخ.

نائب الرئيس

كان بايدن يتطلع دائما إلى تولى مناصب أعلى. فقد ترشح لرئاسة الحزب الديمقراطى فى عامى 1988 و2008 لكنه لم يفز فى المرتين، على الرغم من أنه كان من المعتقد أنه مرشح قوى يتمتع بصورة معتدلة.

ولكن فى أغسطس 2008، أتيحت الفرصة لبايدن للذهاب إلى البيت الأبيض بعد أن اختاره باراك أوباما نائباً له. وعندما اقترب منه، طرح فكرة محددة للغاية حول الكيفية التى يريد بها تشكيل منصبه كنائب للرئيس، حيث يعمل كمستشار رئيسى للرئيس ويتم استشارته فى كل قرار حاسم.

أصبح بايدن نائب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة فى يناير 2009.

خلال فترة ولايته كنائب للرئيس، ركز بايدن على التعافى الاقتصادى بعد الأزمة المالية فى عام 2008، والسياسة الخارجية والقضايا الداخلية. كما ساعد بايدن أوباما فى الحصول على عدد كافٍ من الأصوات فى الكونجرس لإقرار قانون الرعاية الميسرة، وهو أحد أهم الإنجازات وأكثرها تحديدًا لرئاسة أوباما.

خدم بايدن إلى جانب أوباما فى البيت الأبيض لفترتين. وفاجأ أوباما نائبه فى يناير2017 بمنحه وسام الحرية فى الأيام الأخيرة من إدارته.

رئاسة ونهاية

أطلق بايدن حملته الثالثة للوصول إلى البيت الأبيض فى أبريل 2019، بعد عامين فقط من تركه منصب نائب الرئيس.

لقد بدأت حملته الانتخابية لعام 2020 ببداية متعثرة. فقد شهد بايدن نتائج مخيبة للآمال فى الانتخابات التمهيدية الأولى فى ولايتى آيوا ونيوهامبشاير، ولم يحقق فوزا حاسما وبرز كمرشح محتمل للحزب الديمقراطى إلا فى الانتخابات التمهيدية.

كان بايدن يخوض سباقًا متقاربًا ضد بيرنى ساندرز حتى علق السيناتور عن ولاية فيرمونت حملته فى أبريل 2020. وقبل بايدن رسميًا ترشيح الحزب الديمقراطى فى المؤتمر فى أغسطس 2020، بعد أيام من إعلانه عن اختيار كامالا هاريس نائبة له.

فى نوفمبر هزم بايدن الرئيس دونالد ترامب فى سباق مثير للجدل أدى إلى أعمال شغب فى الكابيتول فى 6 يناير 2021.

بدأت رئاسة بايدن، التى تولى مهامها فى يناير 2021، فى ظل جائحة كوفيد-19 وعدم الاستقرار الاقتصادى والاستقطاب السياسى العميق. فى البداية، ركز على كوفيد-19، فقام بشن حملة تطعيم على مستوى البلاد ومرر خطة الإنقاذ الأمريكية. كما وقع على تشريعات اقتصادية رئيسية أخرى، بما فى ذلك قانون الاستثمار فى البنية التحتية والوظائف، وقانون الرقائق والعلوم، وقانون الحد من التضخم.

وعلى الصعيد الدولي، واجه عددًا من قضايا السياسة الخارجية الصعبة، مثل غزو روسيا لأوكرانيا فى 24 فبراير 2022، والحرب بين إسرائيل وحماس التى بدأت فى 7 أكتوبر 2023. كما أمر بايدن بانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان فى عام 2021 – وهو القرار الذى من شأنه أن يؤدى إلى انخفاض شعبيته إلى أدنى مستوياتها لبقية رئاسته.

نهاية الرحلة

وعلى الرغم من الانتقادات التى واجهها بايدن خلال الشهر الماضي، إلا أنه ظل صامداً فى مواجهة الدعوات التى طالبته بتعليق حملته.

فى مقابلة بثت على المستوى الوطنى فى يوليو، ألقى بايدن القفاز فى وجه منتقديه، قائلاً لهم: «استمروا. تحدَّونى فى المؤتمر». كما كتب رسالة إلى الديمقراطيين فى الكونجرس أكد لهم فيها أنه «لن أترشح مرة أخرى إذا لم أكن أعتقد تمامًا أننى أفضل شخص لهزيمة دونالد ترامب فى عام 2024».

ولكن حتى بعد محاولة اغتيال خصمه الجمهورى فى 13 يوليو ، ظل عمر بايدن ولياقته العقلية فى صدارة الحديث. ومع ذلك، ظل مصمماً على الفوز بإعادة انتخابه، حيث قال لقناة بى إى تى فى مقابلة أجريت معه فى 16 يوليو إن الشيء الوحيد الذى قد يدفعه إلى إعادة النظر فى ترشحه هو «حالة طبية».

وبعد يوم واحد، أعلن البيت الأبيض أن بايدن ثبتت إصابته بفيروس كورونا، وهو التشخيص الذى سيبعده عن مسار الحملة فى لحظة حاسمة من السباق ، وبعد أربعة أيام، أعلن انسحابه، لتكون البداية بكورونا والختام كورونا.

«هاريس الضاحكة».. أفريقية هندية تطمح لتولى عرش أمريكا

بشعر قصير وبشرة سوداء وابتسامة عريضة لا تفارقها هكذا عرفت كامالا هاريس صاحبة ال ٥٩ عاما المنحدرة من أسرة ، لأب أمريكى من أصل جامايكى وأم هندية تاميلية، درست فى أوكلاند بولاية كاليفورنيا. بعد تخرجها في الجامعة وكلية الحقوق، أصبحت مدعية عامة، وشقت طريقها فى النظام القانونى فى كاليفورنيا قبل انتخابها لمنصب المدعى العام للولاية فى عام 2010 وتزوجت من دوغ إمهوف فى عام 2014، وانتخابها لمنصب نائب الرئيس جعل إمهوف أول رجل نبيل فى الولايات المتحدة. إمهوف، وهو محام، لديه طفلان من زواج سابق. وهو أول زوج يهودى لرئيس أمريكى أو نائب رئيس، وقد لعب دورًا قياديًا فى إدارة بايدن فى التحدث علنًا ضد معاداة السامية

انتخبت هاريس مدعية عامة لمنطقة سان فرانسيسكو فى عام 2003، وكانت أول امرأة تتولى هذا المنصب، وأشرفت على أول حفل زفاف بين شخصين من نفس الجنس بعد أن ألغت محكمة فيدرالية الاقتراح رقم 8، مبادرة التصويت فى كاليفورنيا لحظر زواج المثليين.

أعيد انتخابها فى عام 2014، ثم انتُخبت لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكى فى عام 2016، لتحل محل السناتور الديمقراطية المنتهية ولايتها باربرا بوكسر. وبمجرد دخولها مجلس الشيوخ، سرعان ما اشتهرت على المستوى الوطنى بمهاراتها فى الادعاء العام فى جلسات الاستماع باللجان، حيث أخضعت شهودًا ذوى خبرة كبيرة ومعلومات واسعة لاستجواب جنائي، وهو ما أثار ضجة إعلامية فى حد ذاته عدة مرات.ثم فى صيف عام 2020، اختارها بايدن كمرشحة لمنصب نائب الرئيس، ووصفها بأنها «مقاتلة شجاعة من أجل الرجل العادى وواحدة من أفضل موظفى الخدمة العامة فى البلاد».

وعلى الرغم من القيود التى فرضتها جائحة كوفيد-19، فقد أثبتت أنها مناضلة قوية فى السباق الانتخابى لعام 2020، حيث قدمت أداءً فعالاً فى المناظرة ضد نائب الرئيس ترامب مايك بنس.

وعندما فازت هى وبايدن فى الانتخابات، أصبحت هاريس أول امرأة وأول شخص أسود وأول شخص من أصل جنوب آسيوى يشغل منصب نائب رئيس الولايات المتحدة بضربة واحدة.

ومع ذلك، فقد ثبت أن فترة عمل هاريس كنائبة للرئيس كانت صعبة.

اتضح أن الحزب تحول ضد احتمال ترشح بايدن مرة أخرى، بدأت التكهنات بأنها ستكون الخليفة الطبيعى على الفور ، مما أدى إلى انفجار الميمات التى تدور حول ضحكتها المميزة واستدعاء متكرر لأحد أقوال والدتها المفضلة: «هل تعتقد أنك سقطت للتو من شجرة جوز الهند»

وبعد أربع سنوات تقريبًا فى ظل الرئيس بايدن، جاءت دراما سياسية ملحوظة لتتوج أول امرأة سوداء على رأس بطاقة رئاسية لحزب كبير.

على مدى أكثر من قرنين من الديمقراطية، لم ينتخب الناخبون الأمريكيون سوى رئيس أسود واحد ولم ينتخبوا امرأة قط، وهو سجل يجعل حتى بعض الناخبين السود يتساءلون عما إذا كانت هاريس قادرة على اختراق أقوى سقف فى السياسة الأميركية .

قالت لاتوشا براون، الخبيرة الاستراتيجية السياسية والمؤسسة المشاركة لصندوق الناخبين السود: «هل سيكون عرقها وجنسها مشكلة؟ بالتأكيد»

وتعيد هاريس الى الاذهان التجربة السابقة ل باراك أوباما، الرئيس الأسود الأول والوحيد، فى عام 2008. أما المرأة الوحيدة التى ترأست قائمة رئاسية من حزب كبير، فهى هيلارى كلينتون، التى خسرت أمام ترامب فى عام 2016.يزعم أنصار هاريس، أول امرأة وأول شخص أسود وجنوب آسيوى يتولى منصب نائب الرئيس، أنها نجت بالفعل من هجمات غير عادلة تتعلق بعرقها وجنسها وهى مستعدة لمزيد من الهجمات.

إنها ليست من محبى أن يطلق عليها «أوباما الأنثى». عندما سألها أحد المراسلين عن الاستمرار فى إرث أوباما أثناء ترشحها للرئاسة، قالت : «لدى إرثى الخاص بى «

واضاف فى هذا الشأن جمال سيمونز، أحد مساعدى هاريس السابقين: «أميركا لديها تاريخ من العنصرية والتمييز على أساس الجنس، لذا فأنا متأكد من أن هذا سيؤخذ فى الاعتبار فى هذه المحادثة، وسيؤثر على حملتها».

ولكن هناك جانبًا آخر: إذ يمكن تحفيز الناخبين السود إذا تم وضع هاريس على رأس القائمة، كما أن النساء، بما فى ذلك بعض اللاتى يندمن على عدم التصويت لكلينتون فى عام 2016، سوف يدعمنها أيضًا.وأضاف «من الصحيح أيضًا أنها سوف تستفيد من عرقها وجنسها، وأن العديد من الأميركيين من أصل أفريقى قد يؤيدون ترشيحها».

فيما اتهم منتقدون ترامب باستخدام لغة عنصرية وجنسية، صراحة وبشكل سري. وفى عام 2020، قال إنه «سمع فى تجمع حاشد فى ميشيغان انتقد ترامب هاريس بسبب طريقة ضحكها.وقال : «أسميها كامالا الضاحكة. هل شاهدتموها تضحك من قبل؟ إنها مجنونة

لم تمتلك هاريس نفسها حتى سارعت بالتعبير عن قبولها التحدى وكتبت «أمامنا 107 أيام حتى يوم الانتخابات. معًا، سنقاتل. ومعًا، سنفوز» لتكون أنان مرشح يصغرها بعشرين عاما لتبطل حجته بمعايرة بايدن بعمره

وفيى مواجهه افتراضية تعادلت هاريس وترامب بنسبة 44% لكل منهما فى استطلاع رأى أجرته رويترز/إبسوس يومى 15 و16 يوليو وأُجرى مباشرة بعد محاولة اغتيال ترامب.

ورغم انخفاض معدلات تأييد هاريس، إلا أنها أعلى قليلاً من معدلات تأييد بايدن. فوفقاً لمؤسسة «فايف ثيرتى إيت» لاستطلاعات الرأي، فإن 38.6% من الأميركيين يوافقون على هاريس بينما يعارضها 50.4%. وحصل بايدن على نسبة تأييد 38.5% ونسبة معارضة 56.2%.

ويقول حلفاء هاريس إن هذا الأمر قد يتغير الآن بسرعة مع سعيها إلى تولى المركز الأول فى القائمة ومع منح الناخبين لها نظرة ثانية، مع وجود الكثير على المحك.

و قبل أن تتمكن من أن تصبح مرشحة، سوف يتعين عليها أن تبحر فى السياسة الصعبة للحزب الديمقراطى والقواعد الغامضة ــ ولكنها أصبحت الآن مهمة فجأة ــ التى تملى كيفية تصديق الحزب

وهنا يذكر أنه قد أدى التذبذب فى مواقفها السياسية الحاسمة ــ مثل برنامج الرعاية الصحية للجميع ــ إلى إثارة الشكوك فى هاريس، التى استغلت بشكل كبير الخلفية التاريخية لوالديها المهاجرين ومشاركتهما فى النضال من أجل الحقوق المدنية، لم تكن تتمتع بالجوهر الإيديولوجى الراسخ الذى اقترحته. وربما تشكل البراجماتية السياسية صفة مهمة فى السياسي، ولكنها تتطلب براعة تفتقر إليها هاريس على ما يبدو.

الوقت نفسه، تسلمت هاريس واحدة من أكثر المهام السياسية إزعاجا فى حقيبة بايدن: حل أزمة الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. ومع وصول الهجرة غير الشرعية إلى أرقام قياسية فى ظل إدارة بايدن، أصبح لقبها «قيصرة الحدود» حجر رحى حول

ومن المتوقع أن تلتزم نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس إلى حد كبير بدليل السياسة الخارجية لجو بايدن بشأن قضايا رئيسية مثل أوكرانيا والصين وإيران لكنها قد تتبنى نبرة أكثر صرامة مع إسرائيل بشأن حرب غزة إذا حلت محل الرئيس على رأس قائمة الديمقراطيين وفازت فى الانتخابات الأمريكية فى نوفمبر

وعلى الرغم من أنها كانت نائبة للرئيس الأميركي، رددت إلى حد كبير موقف بايدن فى دعم حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها بعد أن نفذ هجمات حماس فى السابع من أكتوبر، إلا أنها فى بعض الأحيان تقدمت قليلا على الرئيس فى انتقاد النهج العسكرى الإسرائيلى مما وضعها فى الموقف المتردد تجاه إسرائيل.

ودعمت فلسطين بعد أحداث رفح ولهذا اعتبر المحللون إن مثل هذه اللغة أثارت احتمال أن تتبنى هاريس، كرئيسة، خطًا خطابيًا أقوى على الأقل تجاه إسرائيل من بايدن.

وقال طارق حبش، الذى كان مستشارًا سياسيًا لبايدن فى وزارة التعليم قبل استقالته بسبب سياسة الإدارة تجاه إسرائيل، إنه «متفائل بحذر» بأن هاريس ستكون أكثر استعدادًا للنظر فى تغييرات السياسة التى تركز على حقوق الإنسان الفلسطينية وتحد من تصرفات إسرائيل المستمرة فى غزة وأماكن أخرى.

وقال جوش بول، وهو مسؤول سابق فى وزارة الخارجية شارك فى نقل الأسلحة إلى حلفاء الولايات المتحدة، إن هاريس تبدو أقل «ثباتا وتعنتا» من بايدن بشأن السياسة تجاه إسرائيل.

ومع ذلك، فقد اعترف أوباما بأنه ليس بوسع أى رئيس أميركى أن يفعل الكثير لتغيير السياسة تجاه إسرائيل على المدى القصير.

وقال بول «إننى أشعر بتفاؤل حذر ومحدود

فى حين أن رئيسها البالغ من العمر 81 عامًا لديه تاريخ طويل مع سلسلة من القادة الإسرائيليين وحتى أنه أطلق على نفسه لقب «صهيوني»، فإن هاريس، 59 عامًا، يفتقر إلى ارتباطها الشخصى العميق بالدولة.

يأتى شعارها من والدتها: «قد تكون الأول، ولكن تأكد من أنك لست الأخير».

ترامب يحول بوصلة هجومه إلى هاريس

انقسمت ردود الأفعال حول خروج بايدن من السباق الرئاسى إلى ثلاث فئات عريضة ، أولئك الذين أشادوا بقرار بايدن، وأولئك الذين استخدموا اللحظة للتعبير عن الثقة فى المرشح الرئاسى الجمهورى دونالد ترامب، وأولئك الذين بدا أنهم يستمتعون ببساطة بالتواجد على الإنترنت خلال هذه اللحظة.

< دعم عائلى

جاءت البداية من عائلته حيث نشرت السيدة الأولى الدكتورة جيل بايدن قلوبًا فى إعادة تغريدة لرسالة زوجها التى أعلن فيها انسحابه من الانتخابات المقبلة. كما شاركت حفيدة الزوجين نعومى بايدن دعمها لموقع X، المعروف سابقًا باسم Twitter. وكتبت «أنا فخورة اليوم بوالدي، رئيسنا جو بايدن، الذى خدم بلدنا بكل ذرة من روحه وبتميز لا مثيل له»،

< ترامب يمارس هوايته المفضلة فى استفزاز بايدن

فى تحول مذهل للأحداث هز المشهد السياسي، لم يهدر الرئيس السابق دونالد ترامب أى وقت فى الرد على انسحاب دراماتيكى لمنافسه قى السباق الرئاسى لعام 2024.

وكان رد فعل ترامب الفوري، حيث أعلن ان بايدن سيُسجل باعتباره أسوأ رئيس فى تاريخ بلادنا على الإطلاق». ويؤكد الرد السريع من جانب الرئيس السابق على طبيعة الانتخابات المقبلة ذات المخاطر العالية والتنافس الشديد بين الشخصيتين السياسيتين.

واضاف «لم يكن جو بايدن الملتوى لائقًا للترشح للرئاسة، وبالتأكيد ليس لائقًا للخدمة – ولم يكن كذلك أبدًا! لقد حصل على منصب الرئيس فقط من خلال الأكاذيب والأخبار المزيفة وعدم مغادرة قبو منزله. كل من حوله، بما فى ذلك طبيبه ووسائل الإعلام، كانوا يعرفون أنه غير قادر على أن يكون رئيسًا، ولم يكن كذلك – والآن، انظروا ماذا فعل ببلدنا، مع ملايين الأشخاص الذين يعبرون حدودنا.

وقال الرئيس السابق لا يعتقد أن ذلك سيغير السباق إذا واجه بدلاً من ذلك نائبة الرئيس كامالا هاريس ، التى دعمها بايدن للترشيح.

وقال ترامب «أعتقد أنها ليست أفضل منه. قد تكون أقل كفاءة منه بكثير، وهو أمر يصعب تصديقه».

وأصر ترامب على أن هاريس لا تزال مرتبطة بسياسات إدارة بايدن، والتى يعتقد أنها غير شعبية لدى الامريكيين.

وانضم نائبه الى الهجوم حيث وصف كريس لاسيفيتا وسوزى وايلز، كبير مستشارى حملة ترامب، بايدن بأنه «ضعيف ومثير للشفقة وغير كفء».

وكتب المستشارون: «كامالا هاريس مجرد مزحة مثل بايدن. ستكون هاريس أسوأ بالنسبة لشعب أمتنا من جو بايدن. كانت هاريس هى الميسر الرئيسى لجو الفاسد طوال هذا الوقت. يمتلك كل منهما سجل الآخر، ولا توجد مسافة بينهما».

وأضافوا : «السؤال الموجه إلى كامالا هاريس بسيط: مع العلم أن جو بايدن انسحب من الحملة بسبب حالته المتدهورة بسرعة، هل تعتقد هاريس أن شعب أمريكا آمن ومأمون مع وجود جو بايدن فى البيت الأبيض لمدة ستة أشهر أخرى؟»

< «أوباما» حليف الأمس عدو اليوم

وفى رد فورى على القرار أكد الرئيس السابق باراك أوباما بيانًا الإبحار فى مياة مجهولة الفترة القادمة قائلا «ولكننى على ثقة غير عادية فى أن زعماء حزبنا سوف يتمكنون من خلق عملية يمكن أن يبرز منها مرشح متميز» رافضا التعليق على دعم هاريس

فيما أعلن الرئيس الديمقراطى السابق بيل كلينتون ووزيرة الخارجية السابقة هيلارى كلينتون، مرشحة الحزب الديمقراطى للرئاسة لعام 2016، دعمهما لهاريس بعد إعلان بايدن.

وأعلن آل كلينتون فى بيان مشترك: «يشرفنا أن ننضم إلى الرئيس فى تأييد نائبة الرئيس هاريس وسنبذل كل ما فى وسعنا لدعمها». ويحمل هذا التأييد ثقلاً خاصاً نظراً للرحلة السياسية التى خاضتها هيلارى كلينتون ومحاولتها السابقة للترشح للرئاسة

منذ المناظرة الرئاسية الأولى، تقدم العشرات من المشرعين لمطالبة الرئيس بإنهاء حملته. لكن أقرب حلفاء بايدن، مثل أوباما ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسى بيلوسي، لم يخرجوا علنًا ضد الرئيس، الذى ظلت حملته مصرة على بقائه فى السباق.

ومع ذلك، وفقا لتقرير صحيفة نيويورك تايمز، فإن بايدن رأى أوباما «كمحرك للدمى خلف الكواليس» فى المناقشات المتعلقة بحملة الرئيس.

ووصف رئيس مجلس النواب جونسون القرار أنه منعطف غير مسبوق فى التاريخ الأمريكى وزعم أن قرار الرئيس أبطل أصوات ملايين الأمريكيين الذين اختاروا بايدن كمرشح ديمقراطي.

وقال جونسون فى بيان «آفاق الحزب ليست أفضل الآن مع نائبة الرئيس كامالا هاريس، التى تشارك فى ملكية الإخفاقات السياسية الكارثية لإدارة بايدن

*زعماء العالم.. قرار شجاع

أشاد عدد من زعماء العالم بالقرار فيما أيدوا نائبة هاريس فى الحملة الرئاسية الأمريكية الأكثر غرابة منذ أجيال.

وأشاد حلفاء الولايات المتحدة إلى حد كبير بعمل بايدن على مدار عقود من الخدمة الحكومية، وناقشوا عمله كشريك فى الأمن الدولي، دون التطرق إلى النقاش السياسى المتوتر الذى لا يزال يتكشف فى الولايات المتحدة.

وتأتى الحملة الانتخابية الأميركية فى لحظة محورية مع استمرار الصراعات الكبرى فى أوكرانيا وغزة، وتحذير كلا الحزبين من التنافس المتزايد بين القوى العظمى مع الصين، وانزعاج الحلفاء الأوروبيين من روسيا الانتقامية وسياسة أميركا أولا المحتملة فى عهد دونالد ترامب والتى قد تؤدى إلى تراجع واشنطن عن القارة.

وشكر فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا فى زمن الحرب ، السيد بايدن على «دعمه الثابت لكفاح أوكرانيا من أجل الحرية» خلال «اللحظة الأكثر دراماتيكية فى تاريخ البلاد».

وقال إن «الخطوات الجريئة» و «القرارات القوية» التى اتخذها الرئيس ساعدت أوكرانيا «فى منع بوتن من احتلال بلدنا»، مضيفًا أنه يحترم «القرار الصعب ولكن القوي» الذى اتخذه بايدن بعدم الترشح لإعادة انتخابه.

وقال زيلينسكى «إن الوضع الحالى فى أوكرانيا وكل أوروبا ليس أقل تحديا، ونحن نأمل مخلصين أن تمنع القيادة القوية المستمرة لأمريكا الشر الروسى من النجاح أو جعل عدوانه يؤتى

وكتب رئيس الوزراء البولندى دونالد توسك على تويتر : «بايدن، لقد اتخذت العديد من القرارات الصعبة التى بفضلها أصبحت بولندا وأمريكا والعالم أكثر أمانًا، وأصبحت الديمقراطية أقوى. أعلم أنك كنت مدفوعًا بنفس الدوافع عند الإعلان عن قرارك النهائي. ربما كان القرار الأكثر صعوبة فى حياتك».

وقال رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر إنه «يحترم» قرار بايدن ووصف مسيرته بأنها «رائعة» .

واضاف ستارمر فى بيان: «أحترم قرار الرئيس بايدن وأتطلع إلى أن نعمل معًا خلال ما تبقى من رئاسته». «أعلم أنه، كما فعل طوال حياته المهنية الرائعة، سيتخذ قراره بناءً على ما يعتقد أنه الأفضل للشعب الأمريكي».

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق نفتالى بينيت بايدن بأنه «صديق حقيقي» وكتب على موقع X: «الرئيس بايدن صديق حقيقى لإسرائيل، وقف إلى جانبنا فى أصعب لحظاتنا. وخلال فترة ولايتى كرئيس للوزراء، شهدت دعمه الثابت لدولة إسرائيل. شكرًا لك على كل شيء».

< خصوم أمريكا .. دمر العام ورحل

وانتقد خصوم الولايات المتحدة سجل بايدن واتهموه بالوقوف وراء التوترات المتزايدة فى جميع أنحاء العالم.

وأوضح زعيم مجلس الدوما الروسى فياتشيسلاف فولودين، وهو حليف لفلاديمير بوتن «لقد تسبب بايدن فى مشاكل فى جميع أنحاء العالم وفى بلده الولايات المتحدة. وبما أنه يرى أنه لن يتم انتخابه، فإنه ينسحب دون انتظار الانتخابات « .

وقال فولودين إن بايدن «يجب أن يتحمل المسؤولية عن الحرب التى اندلعت فى أوكرانيا ، وتدمير اقتصادات الدول الأوروبية، وسياسة العقوبات ضد روسيا ودول أخرى».

واضاف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسى كونستانتين كوسياشوف: «لم تكن القضية بايدن منذ فترة طويلة. إن الأميركيين منقسمون فى مواقفهم لصالح ترامب أو ضده. وأعتقد أن أى شخص يقود حملة الديمقراطيين بعد انسحاب بايدن، فإن هذا الانقسام سيبقى قائما. وسيعتمد كل شيء على كيفية تنظيم الجمهوريين لهذه الحملة واستكمالها.

ﺟﻮ اﻟﻨﺎﺋﻢ ﺣﺎن وﻗﺖ اﻟﻘﻴﻠﻮﻟﺔ

هيمن قرار الرئيس الأمريكى جو بايدن التاريخى بالانسحاب من سباق إعادة الانتخاب وتأييد نائبة الرئيس كامالا هاريس على عناوين الصحف البريطانية. تأتى هذه الخطوة بعد أداء كارثى فى مناظرة ضد المرشح الجمهورى دونالد ترامب، مما أثار دعوات واسعة النطاق له بالتنحى عن حزبه الديمقراطي.

وظهرت مشاهد عاطفية على شاشات التليفزيون الأمريكى مع ظهور الأخبار، حيث أصيب العديد من المؤيدين بالاختناق على الهواء مباشرة، بما فى ذلك أحد المعلقين فى شبكة «سى إن إن» الذى قارن خروج بايدن «المفجع» بأخذ مفاتيح السيارة من جد مسن.

ونشرت صحيفة الجارديان مقالًا افتتاحيًا تحت عنوان «بايدن ينسحب من السباق»، فوق صورة لرئيس يبدو عليه الإحباط. وذكرت أن «القرار الاستثنائي» دفع «الولايات المتحدة إلى حالة من الفوضى قبل أقل من أربعة أشهر من الانتخابات»، مضيفة أن القرار جاء بعد «حملة ضغط استمرت أسابيع من قبل الزعماء الديمقراطيين والمنظمين والمانحين».

وتذكر محررو صحيفة ديلى ستار تلك اللحظة الفيروسية من عام 2021 عندما ألغوا خططهم لتغطية الصفحة الأولى بدلاً من ذلك للأخبار العاجلة من واشنطن العاصمة. «جو النعسان: لقد حان وقت القيلولة!»

وتقول صحيفة فاينانشال تايمز إن «بايدن ينسحب من سباق البيت الأبيض ويؤيد هاريس كخليفة له». وكتبت الصحيفة أن «القرار التاريخي» يضع هاريس فى «منطقة مجهولة»، مضيفة أن بايدن «صنع التاريخ» من خلال أن يصبح ليس فقط الرئيس الأكبر سناً ولكن أيضًا «أول رئيس يتخلى طواعية عن السلطة منذ ليندون جونسون فى عام 1968 وقبل ذلك جورج واشنطن فى عام 1796».

ونشرت صحيفة الإندبندنت تقريرا تحت عنوان «بايدن يستقيل» فوق صورة على الصفحة الكاملة للرئيس وهو ينزل من الطائرة الرئاسية الأسبوع الماضي، وقالت إنه أصدر «الإعلان الصادم بعد أسابيع من مقاومة الدعوات للانسحاب من سباق البيت الأبيض بسبب مخاوف صحية».

وفى مقالة نشرتها صحيفة ديلى تلغراف، تحدثت عن «انسحاب بايدن من السباق» وكتبت فى عنوان فرعى أن «الديمقراطيين كانوا متهورين وقساة فى تمهيد الطريق لمثل هذه الكارثة» وأن بايدن وهاريس «تأخرا كثيرا فى التحرك». وأضافت أن الحزب «أضر بالفعل» بسمعته «إما بالتعاطف أو الكفاءة الوحشية».

وكانت الصفحة الأولى من صحيفة ديلى تلغراف»بايدن ينسحب من السباق» الأول»بايدن خارج ... كامالا داخل؟» ، تحت عنوان «أمريكا فى حالة من الاضطراب»، ووصفت صحيفة الديلى ميل هاريس بأنها مرشحة «مثيرة للانقسام» وأشارت إلى أن «آل كلينتون يدعمون هاريس لكن أوباما يفشل فى تقديم دعمه».

ونشرت صحيفة التايمز عنوانا لقصتها بعنوان «بايدن ينسحب من السباق»، وكتبت أن الرئيس «يرضخ للضغوط ويتخلى عن الحملة الانتخابية».

كما اختارت الصحيفة عنوانًا بسيطًا وهو «بايدن يستقيل»، وذكرت أن الرئيس «الغاضب» «أُجبر على التنحى جانبًا ... لإفساح المجال لمرشح أصغر سنًا». وكتبت أن موظفى البيت الأبيض «فاجأهم» البيان.

وذكرت صحيفة ديلى إكسبريس أن «بايدن استقال» ، مضيفة أن «الرئيس يستسلم للضغوط بعد المناظرة الكارثية».

ونشرت صحيفة مترو صورة تحت عنوان «بايدن ينسحب» وكتبت «نهاية حزينة»، وأضافت «الرئيس الأمريكى لن يتحدى ترامب».

وفى افتتاحية لها ، كتبت صحيفة نيويورك تايمز أن بايدن فعل ما لم يفعله دونالد ترامب قط بوضع «المصلحة الوطنية فوق كبريائه وطموحه».

وكتبت الصحيفة أن قراره كان بمثابة «خاتمة مناسبة لرجل كرس حياته للخدمة العامة»، مضيفة أنه «يزيد بشكل كبير من فرصة قدرة حزبه على حماية الأمة من مخاطر عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة»

وقالت إن دعم هاريس كمرشحة جديدة كان «مسارًا معقولًا»، لكنها زعمت أن مندوبى الحزب يجب أن يكون لهم صوت فى الاختيار: «اختيار مرشح دون منافسة حقيقية هو كيف وصل الحزب إلى موقف تعيين حامل لواء كانت أغلبية كبيرة من الديمقراطيين والمستقلين لديهم مخاوف عميقة بشأنه «.

وفى مقال افتتاحي، قالت صحيفة واشنطن بوست إن قرار بايدن يتطلب «قدرًا من الوعى الذاتى الذى غالبًا ما يكون غائبًا عن السياسة الأمريكية» وأنه زاد من «احتمالات تمكن حزبه من الاحتفاظ بالبيت الأبيض». ومع ذلك، حذرت من أن «الديمقراطيين بحاجة إلى المضى قدمًا بحذر» وجادلت أيضًا لصالح «عملية مفتوحة» فى اختيار خليفته كمرشح. وقالت: إن خطوة بايدن «تخلق فرصة لإعادة الضبط»، وكتبت أن «عملية الترشح التنافسية بين القادة الوطنيين فى المستقبل» من شأنها أن تعزز المرشح النهائى

وكتبت صحيفة وول ستريت جورنال فى افتتاحيتها أن بايدن «خضع للمحتوم»، مضيفة أنه على الرغم من أن القرار «متأخر ومتردد»، إلا أنه «فى مصلحة البلاد». كما قالت إن هناك «حجة قوية لعقد مؤتمر ترشيح مفتوح»، مشيرة إلى أن «السيدة هاريس لديها خبرة كنائبة للرئيس، لكنها أثبتت أنها مرشحة رديئة فى حد ذاتها فى عام 2019». وأضافت أن المرشح الجديد قد «يستغل نقاط الضعف الكبيرة لدى ترامب بطريقة لم يستطع بايدن القيام بها: سيتعين على ترامب رفع مستواه أيضًا».

ونشرت مجلة تايم صفحة أولى رقمية ردًا على الأحداث، بعنوان «لماذا انسحب جو بايدن »، وظهرت فيها هاريس مبتسمة وهى تتقدم إلى الصفحة خلف بايدن الخارج، الذى تم قص نصفه الأمامي.

وفى فرنسا، نشرت صحيفة ليزيكو مقالا عن «استقالة بايدن» مع صورة للرئيس وهو يخرج من المسرح.

وفى إسبانيا، عنونت صحيفة «إل بايس» قصتها الرئيسية بـ «بايدن ينسحب من سباق إعادة انتخابه» فوق صورة لرسالة الرئيس التى أعلن فيها القرار، وأشارت إلى أنه أيد هاريس كبديل له.