عاجل.. حزب الله يدمر التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب والرادار

ياسر رشاد - القاهرة - دمر حزب الله التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب، وموقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة ‏مباشرة .

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:50 من بعد ظهر يوم الإثنين 22-07-2024، التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

التجهيزات ‏التجسسية في موقع الرادار

كما استهدف حزب الله عند الساعة 05:45 من بعد ظهر يوم الاثنين 22-7-2024 التجهيزات ‏التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة ‏مباشرة مما أدى الى تدميرها. ‏