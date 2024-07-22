عاجل.. حزب الله يدمر التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب والرادار

ياسر رشاد - القاهرة - دمر حزب الله التجهيزات التجسسية في موقع الراهب، وموقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة .
وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:50 من بعد ظهر يوم الإثنين 22-07-2024، التجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.
التجهيزات التجسسية في موقع الرادار
كما استهدف حزب الله عند الساعة 05:45 من بعد ظهر يوم الاثنين 22-7-2024 التجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى الى تدميرها.