كامالا هاريس.. مسيرتها السياسية وحياتها الشخصية

ياسر رشاد - القاهرة - كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمكلفة بخوض الانتخابات بدلا عنه، أمضت الجزء الأكبر من عقدين من الزمن في الحياة العامة، في إنجاز قائمة طويلة من الأشياء التي كانت أول من حققتها.

وفي السطور التالية أبرز المعلومات عن كامالا هاريس:

1. ولدت كامالا ديفي هاريس في أوكلاند، كاليفورنيا في 20 أكتوبر 1964، وهي الابنة الكبرى لشيامالا غوبالان، الباحثة في السرطان من الهند، ودونالد هاريس، الخبير الاقتصادي من جامايكا.

2. التقى والداها في جامعة كاليفورنيا في بيركلي أثناء سعيهما للحصول على شهادات عليا، وترابطا بشغف مشترك في انتمائهما لحركة الحقوق المدنية، التي كانت نشطة في الحرم الجامعي. وبعد ولادتها، اصطحب الوالدان كامالا الصغيرة إلى الاحتجاجات في عربة الأطفال.

3. اختارت والدتها اسم كامالا كإشارة إلى جذورها الهندية - كامالا تعني "اللوتس" وهو اسم آخر للإلهة الهندوسية لاكشمي.

قالت غوبالان لصحيفة لوس أنجلوس تايمز في عام 2004: "إن الثقافة التي تعبد الآلهة تنتج نساء قويات".

4. انفصل والدا كامالا هاريس عندما كانت في السابعة من عمرها، وقامت والدتها بتربيتها وشقيقتها مايا في الطابق العلوي من شقة دوبلكس صفراء في بيركلي.

5. في الصف الأول، تم نقل كامالا بالحافلة إلى مدرسة ثاوزند أوكس الابتدائية، والتي كانت في عامها الثاني من التكامل. على مدى السنوات الثلاث التالية، لعبت دور "الآنسة ماري ماك" مع أصدقائها في الحافلة التي كانت تسافر من الحي الذي تقطنه أغلبية من السود والطبقة المتوسطة الدنيا إلى مدرستها الواقعة في منطقة بيضاء مزدهرة.

6. عندما كانت طفلة، ذهبت هاريس إلى الكنيسة المعمدانية السوداء ومعبد هندوسي، محتضنة هويتها الجنوب آسيوية والسوداء. وكتبت هاريس لاحقا في سيرتها الذاتية: "لقد فهمت والدتي جيدا أنها كانت تربي ابنتين سوداوتين، وكانت مصممة على التأكد من أننا سنصبح امرأتين سوداءين واثقتين وفخورتين".

7. زارت الهند عندما كانت طفلة وتأثرت بشدة بجدها، وهو مسؤول حكومي رفيع المستوى ناضل من أجل استقلال الهند، وجدتها، الناشطة التي سافرت إلى الريف لتعليم النساء الفقيرات كيفية تحديد النسل.

8. التحقت هاريس بالمدرسة المتوسطة والثانوية في مونتريال بعد أن حصلت والدتها على وظيفة تدريس في جامعة ماكغيل ومنصب كباحثة في مجال السرطان في المستشفى اليهودي العام.

9. وفي مونتريال، قادت هاريس البالغة من العمر 13 عامًا وشقيقتها الصغرى مايا "مظاهرة ناجحة" أمام مبنى شقتهما احتجاجا على سياسة تحظر على الأطفال اللعب في الحديقة.

10. بعد المدرسة الثانوية، التحقت هاريس بجامعة هوارد، وهي الكلية المرموقة تاريخيا للسود في واشنطن العاصمة. وتخصصت في العلوم السياسية والاقتصاد، وانضمت إلى نادي ألفا كابا ألفا النسائي.

11. أثناء التحاقها بكلية الحقوق في سان فرانسيسكو، عاشت هاريس مع أختها مايا، وساعدت ابنة مايا في تدريب الأطفال على استخدام الحمام.

تتذكر هاريس في عام 2018: "أنا أتعامل مع هذه الأشياء الوحشية، "كلب يأكل كلباً" في المدرسة، ثم أعود إلى المنزل ونقف جميعًا بجانب المرحاض ونلوح وداعاً لقطعة من القرف".

12. في عام 1990، بعد اجتياز اختبار المحاماة، انضمت هاريس إلى مكتب المدعي العام لمقاطعة ألاميدا في أوكلاند كمساعد للمدعي العام في التركيز على الجرائم الجنسية.

13. كانت عائلة هاريس متشككة في البداية في اختيار المهنة. وفي حين اعترفت بأن المدعين العامين اكتسبوا تاريخيا سمعة سيئة، إلا أنها قالت إنها تريد تغيير النظام من الداخل.

14. في عام 1994، بدأت هاريس بمواعدة ويلي براون، أحد الشخصيات القوية سياسيا في كاليفورنيا والذي كان آنذاك رئيسا لمجلس الولاية وكان أكبر من هاريس بـ30 عاما. ومن منصبه في الجمعية، عين براون هاريس في مجلس استئنافات التأمين ضد البطالة في كاليفورنيا ولجنة المساعدة الطبية - وهي المناصب التي كانت تدفع لها معا حوالي 80 ألف دولار سنويا بالإضافة إلى راتب المدعي العام.

15. في عام 1995، تم انتخاب براون عمدة لمدينة سان فرانسيسكو. وفي شهر ديسمبر من ذلك العام، انفصلت هاريس عنه لأنها "خلصت إلى أنه لا يوجد ديمومة في علاقتنا"، كما قال براون في عام 2003.."وكانت على حق تمامًا".

16. بعد أن تم تجنيدها في مكتب المدعي العام لمنطقة سان فرانسيسكو من قبل زميل سابق في ألاميدا، اتخذت هاريس إجراءات صارمة ضد دعارة المراهقين في المدينة، وأعادت توجيه نهج تطبيق القانون للتركيز على الفتيات كضحايا وليس كمجرمات يبعن الجنس.

17. خلال هذا الوقت، لجأت هاريس إلى أصدقاء مؤثرين من بين النخبة الثرية في سان فرانسيسكو. وفي عام 2003، قدموا لها الدعم المالي لجعلها مرشحة قوية في حملتها الانتخابية الأولى لمنصب الرئاسة.

18. في عام 2003، ترشحت لمنصب المدعي العام في سان فرانسيسكو ضد رئيسها السابق تيرينس هالينان، وكانت رسالتها، كما قال أحد كبار الاستراتيجيين في تلك الحملة لصحيفة "بوليتيكو"، هي: "نحن تقدميون، مثل تيرينس هالينان، لكننا أكفاء مثل تيرينس هالينان".

19. تم انتخابها في جولة الإعادة بنسبة 56.5% من الأصوات. وبانتصارها، أصبحت أول امرأة سوداء في كاليفورنيا تُنتخب مدعية عامة للمنطقة.

20. في نفس الانتخابات، تم انتخاب جافين نيوسوم عمدة، خلفا لويللي براون. نيوسوم، حاكمة ولاية كاليفورنيا الآن، هي صديقة مقربة لها، وقد قضى الاثنان إجازة معا.

21. خلال سنواتها الثلاث الأولى كمدعية عامة للمنطقة، قفز معدل الإدانة في سان فرانسيسكو من 52 إلى 6%.

22. جاء أحد قرارات هاريس الأكثر إثارة للجدل في عام 2004 عندما رفضت متابعة عقوبة الإعدام ضد الرجل الذي قتل ضابط شرطة سان فرانسيسكو إسحاق إسبينوزا. في الجنازة، ألقت السيناتور ديان فاينشتاين تأبينا انتقدت فيه هاريس، التي كانت من بين الحضور، مما أثار تصفيقا حارا من مئات الضباط الحاضرين.

وسيتم تجنب هاريس من قبل نقابات الشرطة على مدى العقد المقبل.

23. في وقت لاحق، بصفتها المدعية العامة لولاية كاليفورنيا، رفضت هاريس دعم مبادرتين للاقتراع كان من شأنهما حظر عقوبة الإعدام، مما أثار اتهامات بالانتهازية السياسية وعدم الاتساق بشأن هذه القضية المثيرة للجدل.

24. كانت تحت التدقيق خلال فترة عملها كمدعية عامة لمنطقة سان فرانسيسكو عندما سرق أحد الفنيين الكوكايين من مختبر الجريمة التابع للمدعي العام وأساء التعامل مع الأدلة. وحاولت هاريس إبقاء الأمور طي الكتمان، لكنها فشلت في إبلاغ محامي الدفاع. ونتيجة لذلك، كان لا بد من التخلص من حوالي ألف قضية تتعلق بالمخدرات.

25. تعود صداقتها مع باراك أوباما إلى ترشحه لعضوية مجلس الشيوخ في عام 2004. وكانت أول صاحبة منصب بارز في كاليفورنيا تؤيده خلال محاولته الرئاسية عام 2008.

26. في سان فرانسيسكو، دعمت بصوت عال قانونا مثيرا للجدل صدر عام 2010، ويجعل التغيب عن المدرسة جنحة ويعاقب الآباء الذين فشلوا في إرسال أطفالهم إلى المدرسة. انخفض معدل التغيب عن المدرسة في نهاية المطاف، لكن بعض النقاد رأوا أن القاعدة عقابية للغاية.

27. في نفس العام، في ولايتها الثانية كمدعية عامة، ترشحت هاريس لمنصب المدعي العام في كاليفورنيا. في البداية، لم يعتقد سوى قلة من الناس أنها ستفوز بالسباق، فقد كانت امرأة "ملونة" من سان فرانسيسكو الليبرالية التي عارضت عقوبة الإعدام وكانت تتنافس ضد ستيف كولي، وهو جمهوري أبيض مشهور كان يشغل منصب النائب العام في لوس أنجلوس.

28. كان السباق متقاربا للغاية لدرجة أن كولي ألقى في ليلة الانتخابات خطاب النصر وأعلنته صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل مثابة الفائز. وبعد ثلاثة أسابيع، وبعد فرز جميع بطاقات الاقتراع، أُعلن فوز هاريس بفارق 0.8 نقطة مئوية.

29. بصفتها المدعية العامة، عندما عُرض على ولاية كاليفورنيا مبلغ 4 مليارات دولار في تسوية الرهن العقاري الوطني بشأن أزمة حبس الرهن، ناضلت هاريس للحصول على مبلغ أكبر من خلال رفض التوقيع على الصفقة. وعلى الرغم من اتهامها بالتعظيم، إلا أنها تمكنت من تأمين 20 مليار دولار لأصحاب المنازل في كاليفورنيا.

30. كان أحد إنجازاتها المميزة كمدعية عامة هو إنشاء "Open Justice"، وهي منصة على الإنترنت لإتاحة بيانات العدالة الجنائية للجمهور. وساعدت قاعدة البيانات في تحسين مساءلة الشرطة من خلال جمع معلومات عن عدد الوفيات والإصابات بين المحتجزين لدى الشرطة.

31. أوصت وزارة العدل في كاليفورنيا في عام 2012 بأن ترفع هاريس دعوى إنفاذ مدنية ضد بنك "وان ويست" بتهمة "سوء السلوك على نطاق واسع" عند حبس الرهن العقاري. ومع ذلك، رفضت هاريس مقاضاة البنك أو رئيسه التنفيذي آنذاك ستيفن منوشين، الذي شغل سابقا منصب وزير الخزانة.

32. يقول بعض المدافعين إن هاريس لم تفعل ما يكفي للتصدي لوحشية الشرطة أثناء عملها كمدعية عامة، خاصة بعد رفضها التحقيق في إطلاق الشرطة النار على رجلين أسودين في عامي 2014 و2015. كما أنها لم تدعم مشروع قانون عام 2015 في مجلس الولاية. كان ذلك سيتطلب من المدعي العام تعيين مدع عام خاص متخصص في استخدام الشرطة للقوة المميتة.

33. في عام 2013، تم تسجيل الرئيس باراك أوباما وهو يشير إلى هاريس على أنها "المدعي العام الأفضل مظهرا في البلاد". واعتذر لاحقا بعد أن وصف النقاد التعليق بأنه متحيز جنسيا.

34. ترددت شائعات عن أن هاريس مرشحة محتملة للمحكمة العليا في عهد إدارة أوباما، رغم أنها قالت لاحقا إنها غير مهتمة.

35. تزوجت من دوغ إيمهوف، محامي الشركات في لوس أنجلوس، في عام 2014 في حفل صغير وخاص أشرفت عليه شقيقتها. لدى إيمهوف طفلان من زواجه السابق. يسمونه هاريس "مومالا".

36. فازت بسباقها في مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2016، متغلبة على زميلتها الديمقراطية لوريتا سانشيز، وهي عضوة معتدلة في الكونغرس تتمتع بخبرة 20 عامًا.

37. اشتهرت على نطاق واسع في عام 2017 بسبب استجوابها الحاد للمدعي العام آنذاك جيف سيشنز.

38. طبقت استراتيجية مماثلة للاستجواب خلال جلسات استماع بريت كافانو للمحكمة العليا في عام 2018، عندما استجوبته حول ما إذا كان قد ناقش تحقيق "مولر" مع أي شخص (التحقيق لمعروف في الدوائر الرسمية في أمريكا باسم تقرير عن التحقيق في مزاعم حول تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016).

39. كان أكثر مؤيديها حماسة على الإنترنت يطلق عليهم اسم "KHive"، وهي عبارة مستوحاة من مجموعة معجبي بيونسيه المخلصين، "Beyhive".

40. إلى حد بعيد، جاءت اللحظة الأكثر شهرة في حملتها الرئاسية في أول مناظرة ديمقراطية، عندما قابلت جو بايدن بشأن موقفه من الحافلات عبر المقاطعات في السبعينيات أثناء استخدام حكاية شخصية: "كانت هناك فتاة صغيرة في كاليفورنيا كانت جزءًا من من الصف الثاني لدمج مدارسها الحكومية". وقالت: "كانت تُنقل بالحافلة إلى المدرسة كل يوم، وكانت تلك الفتاة الصغيرة أنا"، وعلى الرغم من ارتفاع أرقام استطلاعات الرأي الخاصة بها لفترة وجيزة بعد المناظرة، إلا أنها تراجعت بعدعا.

41. في مقابلتين تلفزيونيتين على مدار أسبوع في عام 2019، وصف الرئيس دونالد ترامب هاريس بأنها "سيئة" لاستجوابها المدعي العام ويليام بار بشأن تعامله مع تقرير "مولر" خلال جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس الشيوخ.

42. كان لديها موقف غير متسق بشأن الرعاية الصحية، الأمر الذي جعل الناخبين متشككين أيضا. على الرغم من أنها قالت إنها أيدت إلغاء الرعاية الصحية الخاصة خلال جلسة سابقة في مجلس المدينة، إلا أنها نفت فيما بعد تصريحها وقالت إنها لم تفهم السؤال بل فهمته بشكل خاطئ. أطلقت في نهاية المطاف خطة الرعاية الصحية التي لا تزال تشمل التأمين الصحي الخاص.

43. خلال الحملة (عام 2019)، تجنبت هاريس مناقشة تفاصيل حياتها المهنية كمدعية عامة، وهو خيار استراتيجي نشأ بسبب الخوف من أن ينتقدها الناخبون اليساريون بشأن قضايا العدالة الجنائية. حتى أنها فشلت في تقديم رد فعل حاد على الهجمات المضللة التي شنتها النائبة تولسي غابارد ضد سجلها، مما ترك الناخبين غير واضحين بشأن مواقفها.

44. أنهت حملتها الرئاسية في ديسمبر 2019، قبل شهر من المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا، بعد إلقاء نظرة فاحصة على المستقبل المالي لحملتها وأرقام استطلاعات الرأي المنخفضة. كلفت الاضطرابات الداخلية محاولتها الرئاسية، حيث اتهم هاريس مساعدوها بإساءة معاملة موظفيها من خلال تسريح العمال المفاجئ والسماح لأختها مايا بالحصول على قدر كبير من النفوذ.

45. أخرت تأييدها لبايدن حتى 8 مارس (في الانتخابات السابقة )، عندما لم يعد هناك أي امرأة في السباق ولم يكن من الممكن إنكار ترشيحه. وبعد ستة أيام من الانتخابات التمهيدية في كاليفورنيا، ألقت بدعمها لبايدن وقالت إنه زعيم يمكنه "توحيد الشعب".

46. كامالا طاهية متحمسة تضع إشارة مرجعية على وصفات قسم الطبخ في صحيفة نيويورك تايمز وقد جربت تقريبا جميع الوصفات من كتاب أليس ووترز "The Art of Simple Food"..مقبلات العشاء الخاصة بها هي دجاج مشوي بسيط.

47. إنها تجمع أحذية "Converse Chuck Taylor" الرياضية، وهي أحذية السفر الخاصة بها.

48. من كتبها المفضلة: "Native Son" للكاتب ريتشارد رايت، وThe" Kite Runner" للكاتب خالد حسيني، و"The Joy Luck Club" للكاتبة إيمي تان، و"Song of Solomon" للكاتبة توني موريسون، وThe" "Lion، the Witch and the Wardrobe للكاتبة سي إس لويس.

49. تستيقظ عادةً في حوالي الساعة 6 صباحا وتمارس التمارين الرياضية لمدة نصف ساعة على جهاز الإهليلجي أو SoulCycle. ستبدأ يومها بطبق من نخالة الزبيب مع حليب اللوز والشاي مع العسل والليمون قبل الذهاب إلى العمل.

50. تصف نفسها بأنها رئيسة "صعبة"، على الرغم من أنها تعتمد على نفسها في الغالب.

51. إحدى المرات القليلة التي تحدث فيها والدها علنا عنها كانت عندما وبخها لإشارتها بشكل إيحائي إلى تراثها الجامايكي عندما سئل عن دعمها لتشريع الماريغوانا، وانتقدها لربطها الجامايكيين بـ "الصورة النمطية الاحتيالية للباحث عن المتعة الذي يدخن الحشيش". وقال إنه وعائلته يرغبون في "أن ننأى بأنفسنا بشكل قاطع عن هذه المهزلة".

52.إنها ليست من المعجبين بأن يطلق عليها "أنثى أوباما". وعندما سألها أحد الصحفيين عن الاستمرار في إرث أوباما خلال ترشحها للرئاسة، قالت: "لدي إرثي الخاص".

53. وفي يونيو (2020)، تم تحرير صفحتها على ويكيبيديا 408 مرات - أكثر بكثير من أي مرشح آخر في القائمة المختصرة - في غضون ثلاثة أسابيع، وهو ما أشار إليه الناس كدليل على ترشيحها لمنصب نائب الرئيس.

54. أول امرأة وأول أمريكية من أصل أفريقي وأول نائبة رئيس أمريكية آسيوية في تاريخ الولايات المتحدة.

55. شعارها يأتي من والدتها: "قد تكون الأول، ولكن تأكد من أنك لست الأخير".