رفع سن المعاش إلى 65 عاماً في هذا الموعد.. تعرف علي التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد، المدة الزمنية لبدء تطبيق رفع سن المعاش لموظفي الحكومة بعد الوصول إلى المدة القانونية المحددة بستون عاما.

ونص قانون التأمينات على أن رفع سن المعاش جاء لمعالجة العجز المالي والاكتواري فى نظام المعاشات حيث جاءت المدة الزمنية، علي النحو التالي:

- رفع سن المعاش لـ61 عامًا فى يوليو 2032.

- ثم رفعه لـ62 عامًا فى يوليو 2034.

- ومرة أخرى لـ63 عامًا فى يوليو 2036.

- ثم لـ64 عامًا فى يوليو 2038.

- وأخيرًا يرفع لـ65 عامًا فى يوليو 2040.

وفي السياق ذاته حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط وشروط استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وشروط الخروج على المعاش المبكر، حيث نص البند رقم 7 من المادة 102، أنه في حالات استحقاق المعاش وهو في حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة (المعاش المبكر)، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقًا لهذه الحالة ما يأتي:

1- انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.

2- توفر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50 % من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

3- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزداد هذه المدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.

4- ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.

ووفقا للمادة، يشترط لصرف المعاش في الحالة رقم 7 من هذه المادة أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدة الاشتراك أو القيمة الحالية للأقساط المستحقة.