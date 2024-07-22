محافظ بورسعيد يصدق على صرف 16.5 مليون جنيه بدل المنطقة الحرة



محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

صدق اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، على صرف بدل المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات والعاملين بالجهات والمؤسسات الحكومية عن الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية العام، وذلك بإجمالي مبلغ 16.5 مليون جنيه.

وأكد محافظ بورسعيد، في بيان له، أنه سيجرى البدء في صرف مبلغ 11 مليون و81 ألف و880 جنيه لأصحاب المعاشات، و5 مليون جنيه للعاملين بالجهات والمؤسسات الحكومية، وذلك اعتبارا من الغد الثلاثاء، على أن يصرف بدل المنطقة الحرة للمعاشات من الصباح الباكر، والعاملين من أول اغسطس عبر ماكينات الصراف الٱلي.

يشار إلى أنه منذ إنشاء الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة ببورسعيد عام 1978، يصرف للموظفين وأصحاب المعاشات من أبناء بورسعيد، بدل نقدي شهري.