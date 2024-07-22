من سيخلف بايدن في السباق الرئاسي عن الديمقراطيين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي

انسحب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الحملة الانتخابية لفترة رئاسية ثانية، بعد دعوات من أعضاء ديمقراطيين في الكونجرس، جاءت بعد إخفاقه في مناظرته ضد منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وانضم ما لا يقل عن 30 عضوا في مجلس النواب، وثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، وعدد من كبار المتبرعين للحزب الديمقراطي، ومن بينهم الممثل جورج كلوني، إلى الديمقراطيين الذين دعوا بايدن لإنهاء ترشحه لفترة رئاسية جديدة.

ومما زاد الضغوط عليه أن سلسلة من استطلاعات الرأي منذ المناظرة، أشارت حينها إلى أن ترامب ربما يتقدم في ولايات رئيسية.

وحتى الواحد والعشرين من يوليو كان بايدن يواصل إصراره على بقائه في السباق الرئاسي، كما استغل ظهوره في عدد من الفعاليات الانتخابية ومؤتمر صحفي لمدة ساعة في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

كيف يمكن استبدال بايدن؟

يمكن أن تتكشف سيناريوهات مختلفة خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

حصل بايدن على دعم جميع النواب الديمقراطيين تقريباً الذين سيصوتون على ترشيحه، وبعد انسحابه يسمح لهم بالتصويت لمرشح آخر. ومن يتمكن من الفوز بأغلبية الأصوات سيكون هو المرشح الجديد.

لكن ليا دوتري، رئيسة لجنة قواعد المؤتمر بالحزب، قالت في اجتماع الجمعة إن "أي منافس يجب أن يحصل على دعم مؤكد من مئات النواب" في التصويت لإحداث تغيير في العملية الانتخابية.

وأشارت دوتري إلى أن "مثل هذا التحدي لم يحدث قط خلال نصف القرن الماضي من الانتخابات التمهيدية التنافسية".

وتنص قواعد الحزب على أن النواب ليسوا مطالبين من الناحية الفنية بالتصويت لصالح بايدن، لكنها تنص على أنهم "يجب أن يعكسوا بكل ضميرهم مشاعر أولئك الذين انتخبوهم".

بعد انسحاب بايدن من هم المتنافسون الرئيسيون المحتملون لخلافته؟

نائبة الرئيس كامالا هاريس



تعد نائبة الرئيس كامالا هاريس، خيارا واضحا وتحظى بشعبية متزايدة داخل الحزب لتحل محل بايدن.

وباعتبارها نائبة له، أصبحت وجه حملة الإدارة، لحماية الحقوق الإنجابية بعد أن أبطلت المحكمة العليا قضية "رو ضد وايد" المتعلقة بالإجهاض.

وأثبتت هاريس أنها حليف مخلص للرئيس ودافعت بشدة عن أدائه في المناظرة. وبعدها، أقرت بأن الرئيس كان لديه "بداية بطيئة" لكنها قالت إنه استمر في تقديم إجابات أكثر موضوعية من ترامب.

وبعد أيام من المناظرة، ومع تزايد القلق بشأن قدرة الرئيس لمواصلة الحملة الانتخابية، كررت هاريس دعمها لبايدن. وقالت "تغلبنا على ترامب مرة وسنهزمه مرة أخرى.. أنا فخورة بأن أكون نائبة لجو بايدن".

وتحظى هاريس بشهرة واسعة بسبب كونها نائبة الرئيس، لكنها تعاني من نسب توافق منخفضة تجاهها طوال فترة عملها.

وبحسب 51% من الأمريكيين لا يؤيدون هاريس، بينما 37% يؤيدونها، وفقًا لمعدلات الاستطلاع التي يتبعها الموقع الإلكتروني الأمريكي FiveThirtyEight، المختص بتحليل البيانات والتقارير الإحصائية.

حاكمة ميشيغان غريتشين ويتمر



غريتشن ويتمر هي حاكمة ولاية ميشيغان لفترتين، وتشتهر بين الديمقراطيين في منطقة الغرب الأوسط، إذ يعتقد الكثيرون أنها قد تترشح للرئاسة في عام 2028.

ونفذت حملات انتخابية لصالح الرئيس بايدن في الماضي، ولا تخجل من طموحاتها السياسية.

وصرحت لصحيفة نيويورك تايمز بأنها ترغب في رؤية رئيس من جيل إكس في عام 2028، لكنها توقفت عن الإشارة إلى أنها قد تكون هي تلك الشخصية.

وفي عام 2022، قادت حملة نجحت في بقاء سيطرة الديمقراطيين في ميشيغان على المشرعين في الولاية ومنصب الحاكم.

هذا النوع من السيطرة السياسية مكنها من تنفيذ بعض السياسات التي تشمل حماية حق الإجهاض في ميشيغان وتمرير إجراءات أمان الأسلحة.

حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم



يعد حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، واحداً من البدائل القوية عن بايدن، وكان قد ظهر في وقت سابق عبر وسائل الإعلام مادحاً بايدن.

سافر إلى واشنطن لحضور اجتماع مع بايدن قبل انسحابه، وغيره من حكام الديمقراطيين البارزين.

لكن يبدو أن نيوسوم لديه طموحات سياسية خاصة به.

ذُكر كمرشح محتمل لعام 2028، لكن العديد من المحللين الديمقراطيين يتوقعون الآن أنه قد يكون البديل لبايدن.

رفع نيوسوم من مكانته الوطنية في السنوات الأخيرة. وأصبح بديلاً رئيسياً خلال مناظرة بايدن في أتلانتا في يونيو، ورفض الإجابة على عدة أسئلة حول ما إذا كان سيحل محل بايدن أم لا.

وزير النقل بيت بوتجيج



ليس سراً أن وزير النقل بيت بوتجيج لديه طموحات رئاسية، إذ ترشح للرئاسة في عام 2020 ويُعتبر واحداً من أفضل المتحدثين في إدارة بايدن.

كما أدار بوتجيج بعض الأزمات العامة خلال فترة عمله كوزير للنقل.

وساعد في الإشراف على استجابة الحكومة لحادث خروج قطار عن المسار في (شرق فلسطين- East Palestine) في أوهايو، وانهيار جسر بالتيمور، وأزمة جدولة رحلات خطوط ساوث ويست الجوية في عام 2022.

حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو



حصل حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو على معدلات موافقة عالية منذ انتخابه في عام 2022.

وعمل الحاكم، الذي كان يشغل منصب المدعي العام للولاية سابقاً، عبر خطوط الأحزاب خلال فترة ولايته.

كما صنع عناوين الصحف الوطنية العام الماضي بعد أن أعاد بسرعة بناء جسر منهار على طريق سريع في فيلادلفيا. كان ذلك نصراً سياسياً كبيراً لأي حاكم في فترة ولايته الأولى.

وحصل الإصلاح السريع على كثير من الثناء من الناس الذين رأوا فيه موضوعاً مثالياً للبنية التحتية لأي مرشح محتمل يريد الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2028.

حاكم إلينوي جي بي بريتزكر



وزاد جي بي بريتزكر، الحاكم الحالي لولاية إلينوي، من شهرته في السنوات الأخيرة من خلال مهاجمة ترامب والدفاع عن بايدن.

وبريتزكر رجل الأعمال الملياردير سريع في نشر انتقاداته لترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، فمثلاً بعد النقاش، وصف ترامب بأنه "كاذب" وقال إنه "شخص مدان بـ34 تهمة ولا يهتم إلا بنفسه".

ومثل ويتمنر، يتمتع بريتزكر بسجل حافل في إنجاز البنود المدرجة على قوائم المهام للحزب الديمقراطي فيما يتعلق بقضايا مثل حقوق الإجهاض والسيطرة على الأسلحة.

هل هناك مرشحون آخرون محتملون؟

تتجاوز قائمة المرشحين المحتملين الطويلة هؤلاء الديمقراطيين، إذ طوّر الحزب قائمة من المرشحين الرئاسيين المستقبليين المحتملين.

حاكم كنتاكي آندي بشير، حاكم ديمقراطي لفترتين في ولاية محافظة للغاية، وحصل على اهتمام وطني متزايد منذ إعادة انتخابه العام الماضي.

أيضاً حاكم ماريلاند ويس مور وجد نفسه في دائرة الضوء في الأشهر الأخيرة بعد انهيار جسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور.

وتنافس السيناتوران إيمي كلوبوشار وكوري بوكر على الرئاسة في الماضي ويحظيان ببعض الاعتراف بالأسماء بين الديمقراطيين.

وفاز السيناتور جورجيا رافاييل وارنوك، بسباق مجلس الشيوخ في ولاية متأرجحة، كذلك من بين المذكورين كبديل محتمل لبايدن. ووجد استطلاع أجرته رويترز- إبسوس [تعاون بين وكالة الأنباء رويترز وشركة ابسوس للأبحاث يوفر استطلاعات رأي وتحليل للبيانات في مواضيع مختلفة]، نُشر مؤخراً أن الشخص الوحيد الذي يمكنه التغلب على ترامب في نوفمبر هو ميشيل أوباما. لكن السيدة الأولى السابقة قالت مرات عديدة إنها لا تطمح للرئاسة.