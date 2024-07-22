بوريل يعلن مقاطعة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بودابست

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل- (د ب أ)

أعلن جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية مقاطعة الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المزمع الشهر المقبل في العاصمة المجرية بودابست.

وفيما سبق قال بوريل، اليوم الاثنين، إن وزراء خارجية الاتحاد سيقيّمون كيفية الرد على زيارتي رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى روسيا والصين وموقف بودابست من دور التكتل في أوكرانيا.

وقال بوريل: "سنناقش ما حدث والمواقف التي اتخذتها الحكومة المجرية"، واصفًا إياها بأنها "غير مقبولة".

وتولت المجر الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر بدء من يوليو الجاري، وتوجه أوربان على الفور تقريبًا إلى موسكو وبكين فيما وُصفت بأنها "مهمة سلام" دون علم أي من شركائه في الاتحاد الأوروبي أو تفويضه بذلك.

كما غادر أوربان قمة حلف شمال الأطلسي في وقت مبكر للقاء مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وشكك وزير الخارجية المجري منذ ذلك الحين في دور الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا.