زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب غرب تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة- (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 7 ,4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، ولاية "جناق قلعة" غربي تركيا.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان لها، أن الهزة الأرضية وقعت في قضاء "أزينه" بولاية "جناق قلعة" غربي تركيا، على عمق 23 ,10 كيلومتر، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وأشارت "آفاد" إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية ومادية حتى الآن.

يذكر أن زلزالين بقوة 7 ,7 درجة و6 ,7 درجة على مقياسي ريختر ضربا جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في السادس من شباط/فبراير العام الماضي ، وتلتهما آلاف الهزات الأرضية.

وفي المجمل، لقي أكثر من 57 ألف شخص حتفهم في البلدين وأصبح أكثر من مليوني شخص بلا مأوى في تركيا وحدها.