هذه الجامعة تقدم منح 100% و50% للمتفوقين رياضيا وأوائل الثانوية وأبناء الشهداء.. تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

تعد جامعة الجلالة إحدى الجامعات الأهلية، التي تم افتتاحها عام 2020 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كواحدة من أهم الجامعات الأهلية الرائدة، كجامعة ذكية من جامعات "الجيل الرابع" التي تطبق نظاما تعليمياً عالي الجودة، مما يجعلها واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية للطلاب المحليين والدوليين.

وأعلنت الجامعة تفاصيل المنح وتخفيضات المصروفات الدراسية التي تقدمها جامعة الجلالة وذلك لطلاب الثانوية العامة 2024 على النحو التالي:

منح التفوق للطلاب المقبولين بالجامعة خلال العام الأول للدراسة:

• أول 300 طالب من الأوائل لكل شعبة من شعب الثانوية العامة المصرية يحصل علي منحة كاملة.

• شعبة العلمي "علوم": الطالب الحاصل على أعلى من 92% يحصل على تخفيض 50%.

• شعبة علمي "رياضة": الطالب الحاصل علي اعلي من 90% يحصل على تخفيض 50%.

• شعبة ادبي: الطالب الحاصل على أعلى من 85% يحصل على تخفيض 50%

منح التفوق للطلاب أثناء الدراسة بالجامعة في العام التالي:

• تخصص الجامعة منح دراسية للطلاب الأوائل طبقاً للائحة الداخلية للجامعة

GBA: 3.6 خصم 25%

GBA: 3.8 خصم 50%

GBA: 4 خصم 100%

منح التفوق الرياضي في العام التالي للتفوق:

• الطالب الحاصل على ميدالية في المسابقات الدولية، يحصل على خصم طبقا لما يلي ميدالية ذهبية 100% فضية 50%، برونزية 25%.

• الطالب الحاصل على ميدالية في المسابقات العربية والافريقية، يحصل على خصم طبقا لما يلي: ميدالية ذهبية (50%)، فضية (25%)، برونزية (10%)

المنح المقدمة لطلاب الشهادات المزدوجة مع Arizona State University:

• تقدم منحة كاملة لأوائل الثانوية العامة والطلاب ذوي الهمم

طلاب شعبة علمي علوم

• ٣٥٪ منحة دراسية إذا كنت حاصل على مجموع ٩٠٪.

• ٢٥٪ إذا كنت حاصل على مجموع ٨٧٪.

طلاب شعبة علمي رياضة

• ٣٥٪ منحة دراسية إذا كنت حاصل على مجموع ٨٨٪.

• ٢٥٪ إذا كنت حاصل على مجموع ٨٥٪.

طلاب الشعبة الأدبية

٣٥٪ منحة دراسية إذا كنت حاصل على مجموع ٨٢٪.

٢٥٪ إذا كنت حاصل على مجموع ٨٠٪

تخفيضات المصروفات الدراسية

• يمنح أبناء الشهداء من (القوات المسلحة – الشرطة – شهداء الجيش الأبيض والأطقم الطبية) تخفيض بنسبة 50% من قيمة المصروفات الدراسية.

• يمنح الأقارب من الدرجة الثانية (الطلاب الإخوة) تخفيض بنسبة 10% للطالب الذي يلتحق وأخوه لازال طالب في الجامعة أو تخرج منها.

• يمنح أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين كل الوقت بالجامعة تخفيض بنسبة 20%

• يمنح شركاء النجاح من المدارس والمؤسسات والهيئات المختلفة تخفيض يصل الي نسبة 20% لبرامج الشهادات المزدوجة مع جامعة اريزونا ستيت الامريكية، بالإضافة الي تخفيض بنسبة 10% لجميع البرامج الغير طبية، وذلك في العام الدراسي الأول.