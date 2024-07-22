شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة يشيد بقرار إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا: تعزيز لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

أشاد حزب الإصلاح والنهضة بكثير من الارتياح بقرار الجهات المختصة بإخلاء سبيل 79 من المحبوسين احتياطيًا في رسالة واضحة على التزام الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم ملف "فتح المجال العام" وتعزيز "الحقوق المدنية والسياسية".

وقال الحزب في بيان له: وإذ يتابع حزب الإصلاح والنهضة هذا القرار، فإنه يتوجه بالشكر العميق للرئيس السيسي لحرصه على مستقبل الشباب وعلى احترامه الدائم لحقوق الإنسان وسعيه لفتح المجال أمام كل المصريين للمشاركة في بناء الوطن ورفعة شأنه.

وأكد حزب الإصلاح والنهضة على دعوته بضرورة الإسراع في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لكي تقدم حلولًا دائمة ومستدامة تمنح كافة المصريين حقوقهم كاملة وتحافظ في الوقت ذاته على إنفاذ القانون وسير العدالة، مشيرا إلى أن الحزب قد تقدم في المرحلة الأولى من الحوار الوطني بتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية وقدمها إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني.

وجدد حزب الإصلاح والنهضة تأكيده على ضرورة استمرار جهود دمج المفرج عنهم اجتماعيًا ووظيفيًا ونفسيًا وكذلك استمرار فتح الطريق أمامهم للمشاركة في الشأن العام الاجتماعي والسياسي بصورة فعالة.