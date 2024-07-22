شكرا لقرائتكم خبر عن حازم الجندي: إخلاء سبيل محبوسين يؤكد استجابة الدولة لمخرجات الحوار الوطني والان مع تفاصيل الخبر

ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، قرار الجهات المختصة إخلاء سبيل 79 شخصًا من المحبوسين احتياطيا، يوكد الالتزام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصيات الحوار الوطني، ما يؤكد اهتمامه البالغ بمعالجة ملف إشكاليات الحبس الاحتياطي.

وقال المهندس حازم الجندي، إن قرار أخلاء السبيل عن بعض المحبوسين يعد خطوة إيجابية ومشجعة تعزز الثقة في النظام القانوني والعدالة، وأن هذه الخطوة قد تكون دليلاً على التزام الحكومة بتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان.

واضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد في بيان له، أن قرار أخلاء السبيل جاء استجابة لمطالب القوي السياسية والتوصيات التي رفعها مجلس أمناء الحوار الوطني الي فخامة الرئيس في هذا الشأن، مما يؤكد تفاعل الدولة واستجابتها لمخرجات الحوار الوطني.

وأكد المهندس حازم الجندي، أن أخلاء سبيل عن دفعة جديدة من المحبوسي، يعطي مزيدا من الأمل والتفاؤل بخروج دفعات متتالية من المحبوسين وإعادة النظر في العديد من الحالات التي توجد بالسجون على ذمة قضايا .

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذا القرار أثلج صدور العديد من أسر المخلى سبيلهم، وأعطى المفرج عنهم فرصة ثانية للحياة والسير على الطريق المستقيم، وثمن المجهودات الكبيرة في سبيل تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والالتزام بكافة المبادىء الإنسانية، مطالبا باستمرار هذه الجهود لضمان حقوق جميع المواطنين وتعزيز الثقة بين الحكومة