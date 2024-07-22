شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيا استجابة مقدرة لمطالب القوى السياسية والان مع تفاصيل الخبر

عبر النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ ، عن تقديره الشديد لقرار إخلاء سبيل 79 من المحبوسين، الذى جاء بدعم و توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن قرار إخلاء السبيل يؤكد على خطوات مصر في ملف حقوق الإنسان واهتمام الرئيس بمطالب الحوار الوطني فيما يخص العفو السياسي.

ولفت محسن ، إلى استجابة الرئيس السيسي لمطالب القوى السياسية مدى الشهور الماضية بالافراج عن مئات وآلاف المحبوسين، مشيرا الى أن مصر دولة يسودها العدل والقانون وهؤلاء كانوا محبوسين بأحكام قضائية والافراج عنهم خطوة مقدرة.

ونوه الى أن وضع ملف الحبس احتياطي على جدول أعمال الحوار الوطني الفترة القادمة، من أجل ضمان محاكمة عاجلة ومنصفة والحفاظ على حقوق الإنسان، وبما يضمن توحيد الجهود الوطنية للارتقاء بوضع المواطن المصري وتعزيز حقوقه وتحقيق تكافؤ الفرص على أرض الوطن.



واختتم النائب أحمد محسن، أن الرئيس السيسي لا يتوانى عن اتخاذ القرارات السياسية بالتوازي مع القرارات الاقتصادية والاستراتيجية لمصلحة الوطن، مشددا على أن خروج الآلاف بالعفو الرئاسي على مدى العامين الماضيين مكسب للحياة السياسية المصرية وانطلاقة للأمام لا أحد يمكن أن ينكرها.