الخارجية الاميركية: ضيقنا الخلافات بشكل كبير في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة ولدينا بعض القضايا العالقة

اعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أننا "ضيقنا الخلافات بشكل كبير في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، ولدينا بعض القضايا العالقة".

وفي وقت سابق، افاد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنه "لسوء الحظ هناك عرقلة لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة"، مشيرا الى ان "الاجتماع الأوروبي المقبل سيكون في بروكسل بدلا من بودابست بسبب مواقفها".