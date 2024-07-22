بوريل: لسوء الحظ هناك عرقلة لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

اعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنه "لسوء الحظ هناك عرقلة لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة"، مشيرا الى ان "الاجتماع الأوروبي المقبل سيكون في بروكسل بدلا من بودابست بسبب مواقفها".

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