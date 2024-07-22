حزب لله: استهداف مبنىً يستخدمه جنود العدو في ‏مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏‏‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة ياطر، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الإثنين 22-7-2024، مبنىً يستخدمه جنود العدو في ‏مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة واندلعت النيران فيه. ‏

وفي السياق، اشارت "يسرائيل هيوم" الى اشتعال النيران في منزل بمستوطنة المطلة شمال إسرائيل جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع وسقوط صاروخين آخرين بكريات شمونة، دون تقارير فورية عن إصابات.