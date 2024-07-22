حزب لله: استهداف مبنىً يستخدمه جنود العدو في ‏مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة ياطر، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الإثنين 22-7-2024، مبنىً يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة واندلعت النيران فيه.
وفي السياق، اشارت "يسرائيل هيوم" الى اشتعال النيران في منزل بمستوطنة المطلة شمال إسرائيل جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع وسقوط صاروخين آخرين بكريات شمونة، دون تقارير فورية عن إصابات.
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