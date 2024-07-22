نبيل نقولا: لماذا رفض تعيين العميد نهرا مديرا للدفاع المدني مع انه يتمتع بكامل المؤهلات

سأل النائب السابق الدكتور نبيل نقولا في بيان، " لماذا رفض تعيين العميد جان نهرا مديرا للدفاع المدني مكان العميد ريمون خطار الذي سيبلغ السن القانوني قريبا، على الرغم من أن العميد نهرا يتمتع بكامل المؤهلات لتبوء هذا المركز خصوصا أنه كان مديرا للعمليات في الجيش، كما أنه كان قائدا للمجوقل ويتمتع بالمناقبية والشفافية ونظافة الكف".

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