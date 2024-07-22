الكنيست صادق بالقراءة الأولى يقضي بتصنيف "أونروا" "كمنظمة إرهابية

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، على "مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" "كمنظمة إرهابية، وذلك بتأييد 50 واعتراض 10".

وفي 29 ايار الماضي، صادق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع القانون الذي بادرت إليه عضو الكنيست عن حزب "يسرائيل بيتينو" يوليا ميلينوفسكي، ويصنف الأونروا "منظمة إرهابية" ويلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لها.

وبعد إقرار القانون في قراءة أولى، لا يزال يتعين التصويت بقراءتين ثانية وثالثة (في جلسة واحدة) لصالح مشروع القانون ليصبح نافذا، وذلك ضمن الحملة الإسرائيلية لتفكيك الوكالة الأممية في محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

ويتعاظم احتياج الفلسطينيين لخدمات الأونروا في ظل الحرب الدموية التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 تشرين الاول، وخلفت أكثر من 130 ألفا بين قتيل ومصاب ونحو 10 آلاف مفقود.

ومقابل تمسك الأمم المتحدة باستمرار عمل "الأونروا"، دعت إسرائيل في الأشهر الماضية إلى أن تحل مؤسسات أخرى محلها، وأقنعت دولا في مقدمتها الولايات المتحدة، بوقف تمويل الوكالة ما أصابها بعجز مالي شديد.