وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي لخان يونس إلى 70 قتيلا و200 مصاب

اعلنت وزارة الصحة بغزة، "ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي لخان يونس إلى 70 شهيدا و200 مصاب".
وفي وقت سابق اليوم، اعلنت وزارة الصحة بغزة، "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 39006 قتلى و89818 مصابا منذ 7 تشرين الاول"، مشيرة الى ان "الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل إثرها للمستشفيات 23 شهيدا و91 مصابا خلال 24 ساعةالاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل إثرها للمستشفيات 23 شهيدا و91 مصابا خلال 24 ساعة".
وأضافت: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
وأهابت الوزارة "بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".
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