ماكرون: قرار بايدن عدم الترشح دليل على شجاعته

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن قرار الرئيس الأميركي جو بايدن عدم الترشح لإعادة انتخابه يظهر شجاعة وشعورا بالواجب. واشار ماكرون في رسالة موجهة إلى بايدن، الى انه "أنظر بعين الاعتبار للشجاعة والشعور بالمسؤولية والإحساس بالواجب الذي دفعك لاتخاذ هذا القرار".

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