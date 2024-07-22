فرانس برس: اعدام عشرة عراقيين مدانين بجرائم  إرهابية

اعلنت مصادر طبية وأمنية لوكالة "فرانس برس"، "تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بعشرة عراقيين مدانين بجرائم إرهابية في سجن الحوت في مدينة الناصرية". وأكد المصدر الأمني للوكالة، أن "جميع المحكومين أدينوا بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

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