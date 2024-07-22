ذكرت هيئة البث الإسرائيلية بان مسؤولين أمنيين كبار أكدوا أن بإمكان الجيش الانسحاب كليا من غزة 6 أسابيع إذا أبرمت صفقة. واوضحت هيئة البث الإسرائيلية بان انسحاب الجيش من غزة لمدة قصيرة تدوم ٦ أسابيع لن يؤدي لإعادة حماس تأهيل نفسها بشكل كبير.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: مسؤولون أمنيون كبار أكدوا أن بإمكان الجيش الانسحاب كليا من غزة 6 أسابيع إذا أبرمت صفقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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