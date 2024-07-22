أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استئناف العمل في ميناء الحديدة الحيوي على البحر الأحمر غرب اليمن، بعد تعرضه لأضرار كبيرة جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفته السبت الماضي. واوضح محافظ الحديدة محمد عياش قحيم في تصريح له، بانه "تم استئناف العمل بميناء ‎الحديدة، وبوتيرة عالية خلال 24 ساعة من القصف الإسرائيلي الحقير"، دون إضافة أية تفاصيل.

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الحديدة: استئناف العمل في ميناء المدينة بعد 24 ساعة من الغارات الإسرئيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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