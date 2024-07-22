ارتفاع حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية في إثيوبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت السلطات المحلية بقتل 55 شخصا على الأقل، اليوم الاثنين، في انهيارات أرضية عقب هطول أمطار غزيرة في منطقة "غوفا" في جنوب إثيوبيا، مضيفة أن عمليات الإغاثة مستمرة.

وقال دغماوي زريهون المسؤول في منطقة "غوفا" الإدارية، في بيان نشرته سلطات المنطقة حيث وقعت الكارثة "عثر على أكثر من 55 جثة بعد انزلاقات التربة التي سبّبها هطول أمطار غزيرة صباح الاثنين، وقد ترتفع حصيلة الضحايا".

كانت حصيلة سابقة أشارت إلى انتشال 50 جثة.

وتقع منطقة "غوفا" الإدارية على بعد حوالي 450 كيلومترًا عن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وفي وقت سابق، أشار مسكير ميتيكو، كبير الإداريين في منطقة "وريدا" الريفية في "غيزي-غوفا"، التي شهدت انزلاقات التربة، إلى أن "البحث عن ناجين وجثث جار".

وأضاف في بيان صادر عن سلطات غوفا أن نساء وأطفالا بين الضحايا.

وأظهرت صور، نشرتها السلطات في منطقة "غوفا"، سكانا تجمعوا عند سفح جبل يضم أشجارا وأعشابا انفصل عنه جزء كبير منه. وبدا أيضًا أحد السكان يحفر طبقة سميكة من الطين الأحمر باستخدام أداة يدوية.

قال مسؤول محلي إن، اليوم الاثنين، في أعقاب حدوث انهيارين أرضيين في جنوب إثيوبيا.

وقال متحدث باسم الحكومة الإقليمية في منطقة جوفا "هطلت أمطار غزيرة الليلة الماضية وتوفي بعض الناس جراء حدوث انهيار أرضي".

وأضاف "في صباح اليوم (الاثنين)، تجمع السكان المحليون وبينهم أفراد من الشرطة في الموقع لإنقاذ المتضررين من الانهيار الأرضي الأول. عندها، حدث انهيار أرضي ثان في نحو الساعة 10:00 صباحا (0700 بتوقيت جرينتش) اليوم ولاقى من تجمعوا هناك حتفهم".

طانت هيئة الإذاعة الإثيوبية الرسمية ذكرت، في وقن سابق اليوم الاثنين، أن 20 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم جراء انهيار أرضي في جنوب البلاد.