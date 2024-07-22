هاريس تقلب السباق الرئاسي كمرشحة أصغر سنا من ترمب

رضخ الرئيس الأمريكي جو بايدن للضغوط داخل حزبه للتنحي، وأيد نائبة الرئيس كامالا هاريس كخليفة له، وهي تعد أول امرأة سوداء من أصل جنوب آسيوي تشغل منصب نائب الرئيس.

ومن المرجح أن تجبر الانتخابات ترمب على المنافسة مع هاريس الأصغر سناً التي كانت تعزز الدعم بين الديمقراطيين واستخدام عامل العمر ضده.

وجاء التغيير في السباق الرئاسي بعد شهر مضطرب بشكل غير عادي في السياسة الأمريكية، بدأ بمناظرة مبكرة بشكل غيرعادي وانتهى بمحاولة اغتيال.

انقلاب الأدوار

ومن المؤكد أن ترمب، البالغ من العمر 78 عامًا، سيكون المرشح الأكبر سنًا في الاقتراع بعد أن أمضى أشهرًا في مهاجمة بايدن بسبب عمره. حيث تبلغ هاريس 59 عامًا فقط، مما يمنحها الحق في تمثيل التغيير الجيلي الذي لم يتمكن بايدن أبدًا من تحقيقه.

وعلاوة على ذلك، فإن هاريس هي المدعية العامة السابقة، مما يوفر فرصة جديدة لمهاجمة وضع ترمب باعتباره مجرمًا مدانًا بعد إدانته في محاكمة تتعلق بأموال مقابل الصمت في وقت سابق من هذا العام.

وكان الديمقراطيون حريصين على تحويل الضعف السياسي الذي يلاحق بايدن - في سنه - إلى هجوم على ترمب.

وقال النائب ماكسويل فروست، وهو ديمقراطي يبلغ من العمر 27 عامًا من فلوريدا عمل على الوصول إلى الناخبين الشباب لحملة بايدن، «من المحتمل أن يقتصر الأمر على دونالد ترمب الذي يعد المرشح الأكبر سنًا في التاريخ، ضد كامالا هاريس».

مواجهه التحديات

وعلى الرغم من عدم تقدم أي شخص لمنافسة هاريس على ترشيح الحزب الديمقراطي، فإنها لا تزال تواجه تحديًا غير مسبوق يتمثل في تولي حملة قبل أربعة أسابيع فقط من اجتماع الحزب في شيكاغو لحضور مؤتمره.

وفي الوقت نفسه، يتعين على ترمب أن يحول تركيزه إلى هاريس بعد تصميم حملته لإعادة مباراة مع بايدن. وزعم فريق ترمب أنه مستعد لخوض الانتخابات ضد نائب الرئيس، وصعد الجمهوريون انتقاداتهم خلال مؤتمر الحزب الأسبوع الماضي في ميلووكي.

ومع ذلك، أعرب ترمب نفسه عن خيبة أمله من «ضرورة البدء من جديد» في الحملة. وتأمل على موقع Truth Social، منصته للتواصل الاجتماعي، أن الجمهوريين يجب أن «يُعوضوا عن الاحتيال» عن كل الأموال التي أنفقوها في الترشح ضد بايدن.

خط الهجوم

وهاريس أيضًا ابنة لمهاجرين، ونشأت على يد أب جامايكي وأم هندية، وهي الخلفية التي تزيد من التباين مع ترمب، الذي استخدم خطابًا عنصريًا وقوميًا.

وحاولت هاريس تلخيص اختلافاتهما في إعلان حملتها الانتخابية قبل خمس سنوات، عندما كانت تسعى للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي قبل أن تنسحب وتنضم إلى حملة بايدن كرفيقة له في الترشح.

وستظل الهجرة تشكل خط هجوم رئيسي ضد الديمقراطيين، وخاصة لأن بايدن كلف هاريس بالعمل على قضايا الهجرة في وقت مبكر من الإدارة. وزعم الجمهوريون أنها عُينت «قيصرة الحدود» وألقوا باللوم عليها في عمليات العبور غير المصرح بها.

وقال كورنيل بيلشر، أحد خبراء استطلاعات الرأي الديمقراطيين: «إنهم ما زالوا يطبقون قواعد لعبة مدينة جوثام مع إضافة جرعة إضافية من العنصرية والتمييز الجنسي. ولا ينبغي لنا أن نتظاهر بأن هذه الأشياء لا تهم، لأنها تهم بالفعل».

ومع ذلك، أضاف أن «العامل إكس» الذي تتمتع به هاريس هو قدرتها المحتملة على جذب الناخبين المتنوعين.

وقال «عندما تنظر إليها، تجد أنها الفرصة الأفضل للديمقراطيين الآن لإعادة إشراك وتنشيط تحالف الناخبين الأصغر سناً والسود».

سيناريوهات سابقة

وبرزت بعض من السيناريوهات السابقة بشأن المزايا التي قد يحملها المرشح الجديد بعد بايدن ومنها بأنه سيتمكن مرشح أصغر سناً وأكثر قوة من الحزب الديمقراطي من إحياء صورة القوة والحيوية ويقوم بتحويل الانتخابات لصالح الديمقراطيين وتلميع صورة الولايات المتحدة في الخارج

ويعزز صورة الديمقراطية الأمريكية في مختلف أنحاء العالم. كما أن ختيار مرشح جديد من شأنه أن يثبت أن واحدة من أقدم الديمقراطيات في العالم تمثل نظاماً شفافاً حيث تستجيب النخب لمخاوف السكان.

هل يستطيع بايدن إعادة توجيه مندوبيه؟

فاز بايدن بكل الانتخابات التمهيدية والانتخابات التمهيدية في الولايات في وقت سابق من هذا العام ولم يخسر سوى إقليم ساموا الأمريكية. وكان ما لا يقل عن 3896 مندوبًا قد تعهدوا بدعمه.

لا تسمح قواعد الحزب الحالية لبايدن بتمريرها إلى مرشح آخر. لكن من الناحية السياسية، من المرجح أن يكون تأييده مؤثرًا ماذا سيحدث لأموال حملة بايدن؟

أعلنت حملة بايدن أخيرًا عن وجود 91 مليون دولار نقدًا في متناول اليد. ورفعت لجان الحملة الديمقراطية المتحالفة إجمالي الأموال المتاحة له إلى أكثر من 240 مليون دولار. ويتفق خبراء تمويل الحملات بشكل عام على أن هاريس يمكنها التحكم في كل هذه الأموال لأن الحملة تم إنشاؤها باسمها وكذلك باسم بايدن.

هل يستطيع الجمهوريون وقف هاريس؟

من المؤكد أن أي خطوة مفاجئة خلال الحملة الرئاسية الأمريكية سوف تؤدي إلى موجة من الدعاوى القضائية على مستوى الولايات والحكومة الفيدرالية في هذا العصر الحزبي المفرط، وقد هدد بعض المحافظين بذلك. ولكن قوانين الولايات لا تحدد عادة كيف تختار الأحزاب مرشحيها لمنصب الرئيس.