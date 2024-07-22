انعقاد الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين المملكة وجورجيا

ترأس نائب وزير الخارجية، المهندس وليد الخريجي، ونائب وزير خارجية جورجيا ألكساندر خفتيسياشفيلي، الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين المملكة العربية السعودية وجورجيا، التي عقدت عبر الاتصال المرئي. وجرى خلال جولة المشاورات السياسية، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصةً السياسية منها، ومناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين. حضر جلسة المشاورات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا سلمان آل الشيخ.



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